- 19:21 Топ-5 фатальных ошибок водителей во время мойки авто: портят кузов и провоцируют ржавчину
- 19:01 Все дети павших защитников получат места на бюджете — гарантия МОН
- 18:41 Оккупанты бомбили Константиновку: десятки поврежденных домов, есть пострадавшие
- 18:40 Новый возлюбленный Дженнифер Энистон затмил Брэда Питта: друзья в восторге — она счастлива
- 18:25 Украина усиливает атаки на российскую энергетику: СМИ о том, как это работает и к чему приводит
- 18:10 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 17:57 Не индексация: у кого вырастут выплаты с 1 октября
- 17:41 Подарок для путинских сил: президент Польши блокирует оплату Starlink для Украины
- 17:24 Годами не выполняли требований: Гарри и Меган снова столкнулись с проблемами
- 17:07 Видели очи, что заказывали: СМИ сообщают о подозрениях ГБР по поставкам некачественных очков военным
- 17:01 Рыбам — «Дьявол» и соблазн, Весам — «Колесо Фортуны» и поворот судьбы: Таро-прогноз на 26 августа
- 16:40 Серебрянский лес — под угрозой полного прорыва: DeepState о риске окружения
Оккупанты бомбили Константиновку: десятки поврежденных домов, есть пострадавшие
Днем 25 августа российские войска вновь совершили авиационную атаку на Константиновку на Донетчине.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
В результате вражеской авиационной атаки ранены четверо гражданских.
«25 августа 2025 года в период времени с 11:20 по 12:00 вс рф совершили очередную авиационную атаку на Константиновку. Против мирного населения враг применил пять „ФАБ-250“ с модулем УМПК. Под ударами вражеской армии оказалась жилая застройка», — говорится в сообщении.
Ранены четверо горожан, которые находились во время обстрела на улице. У мужчины 26 лет и трех женщин в возрасте 51, 74 и 85 лет диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, рваные раны и ушиб.
Пострадавшим предоставлена квалифицированная медицинская помощь. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое, отметили прокуроры.
Поврежден 21 многоквартирный дом, линии электропередачи.
Ночью 25 августа российские войска обстреляли Сумщину. В поселке Песчаное пять человек пострадали — получили ранения разной степени тяжести. По словам Сумского городского головы Артема Кобзаря, оккупанты уничтожили почти целую улицу.16
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени