Происшествия

Оккупанты бомбили Константиновку: десятки поврежденных домов, есть пострадавшие

18:41 25 августа 2025
Под ударами вражеской армии оказалась жилая застройка, фото прокуратура

Днем 25 августа российские войска вновь совершили авиационную атаку на Константиновку на Донетчине.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

В результате вражеской авиационной атаки ранены четверо гражданских.

«25 августа 2025 года в период времени с 11:20 по 12:00 вс рф совершили очередную авиационную атаку на Константиновку. Против мирного населения враг применил пять „ФАБ-250“ с модулем УМПК. Под ударами вражеской армии оказалась жилая застройка», — говорится в сообщении.

Ранены четверо горожан, которые находились во время обстрела на улице. У мужчины 26 лет и трех женщин в возрасте 51, 74 и 85 лет диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, рваные раны и ушиб.

Пострадавшим предоставлена квалифицированная медицинская помощь. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое, отметили прокуроры.

Поврежден 21 многоквартирный дом, линии электропередачи.

Ночью 25 августа российские войска обстреляли Сумщину. В поселке Песчаное пять человек пострадали — получили ранения разной степени тяжести. По словам Сумского городского головы Артема Кобзаря, оккупанты уничтожили почти целую улицу.

