Ребров вызвал в сборную Украины двух дебютантов на отборочные матчи ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном

Тренерский штаб сборной Украины по футболу, не сумевшей подняться в элитный дивизион Лиги наций, обнародовал состав команды для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2026 года против Франции (5 сентября в польском Вроцлаве; 21:45) и Азербайджана (9 сентября в Баку; 19:00), сообщает официальный сайт УАФ.

Сергей Ребров остановил свой выбор на 25 футболистах (еще шестеро попали в резервный список), в числе которых два абсолютных дебютанта национальной команды — защитник «Динамо» Тарас Михавко и полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько.

Полностью состав «желто-синих», которые начнут подготовку к предстоящим матчам 1 сентября неподалеку от польского города Познань, выглядит так:

вратари — Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер»);

защитники — Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба — «Динамо»), Илья Забарный («ПСЖ», Франция), Александр Сваток («Остин», США), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия);

полузащитники — Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — «Шахтер»), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор», Турция), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Аннглия), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Николай Шапаренко («Динамо»);

нападающие — Роман Яремчук («Олимпиакос», Греция), Артем Довбик («Рома», Италия), Владислав Ванат («Динамо»).

В резервный список вошли: Георгий Бущан («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко («Полесье»), Евгений Чеберко («Коламбус Крю», США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все — «Динамо»).

Напомним, что в одной отборочной группе ЧМ-2026 с Украиной, кроме французов и азербайджанцев, также сыграют исландцы.

По итогам отборочного цикла, матчи которого продлятся до 18 ноября 2025 года, 12 победителей групп получат прямые путевки на ЧМ-2026.

Обладатели еще четырех пропусков на мировое первенство определятся по итогам плей-офф (26—31 марта 2026-го). За поездку на чемпионат мира продолжат борьбу 12 сборных, занявших в своих группах вторые места, а также четырех лучших победителя групп Лиги наций, которые финишировали за пределами топ-2 в своей группе. 16 команд будут разделены на четыре пути и сыграют полуфинал и финал плей-офф (оба раунда — из одного матча).

Добавим, что поединки финального турнира ЧМ-2026 примут 11 городов США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), три мексиканских (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) и два канадских (Торонто, Ванкувер). Финал чемпионата мира состоится в Нью-Йорке 19 июля 2026 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины на турнире Canadian Shield в Торонто проиграла Канаде и победила Новую Зеландию.

Фото uaf.ua



