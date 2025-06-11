Украина с новым капитаном победила Новую Зеландию на турнире Canadian Shield: видеообзор матча

Во вторник, 10 июня, сборная Украины по футболу, провалившая стартовую встречу с Канадой (2:4), провела на стадионе «ВМО Филд» в Торонто второй матч в рамках международного турнира Canadian Shield с командой Новой Зеландии, которая в первом туре одолела Кот-д'Ивуар (1:0).

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Украина — Новая Зеландия — 2:1

Украина: Лунин, Михайличенко (Мартынюк, 66), Чеберко (Таловеров, 66), Забарный, Тымчик, Михайленко (Зинченко, 73), Назарина, Пихаленок (Шапаренко, 86), Кабаев (Яремчук, 66), Зубков (Цыганков, 73), Гуцуляк.

Голы: Гуцуляк (54), Зинченко (75) — Стаменич (59).

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В прежние годы «желто-синие» (25-е место в рейтинге ФИФА) и островитяне (86-е) ни разу не играли друг с другом. При этом букмекеры, несмотря на результаты первого тура в Торонто, считали фаворитом сборную Украины. Хотя новозеландцы подошли к поединку с нашей командой с семиматчевой победной серией при общей разницей забитых и пропущенных мячей 34:1.

По сравнению с первой встречей с канадцами подвергшийся критике Сергей Ребров произвел в «основе» сразу девять изменений (с первых минут вышли только Забарный и Тымчик). Дескать, вот вам шанс — выходите и доказывайте.

И «резервисты» с новым капитаном команды Забарным при поддержке «ветеранов» не подкачали. Классные голы Гуцуляка и Зинченко принесли сборной Украины победу, которой, правда, для победы в турнире точно не хватит. Спасибо, хоть честь страны не посрамили.

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В последнем поединке турнира в ночь на 11 июня (начало — в 03:30) сыграют Канада и Кот-д'Ивуар.

Положение команд: 1. Канада — 3 очка (1 игра; разница мячей — 4:2); 2. Новая Зеландия — 3 (2; 2:2); 3. Украина — 3 (2; 4:5); 4. Кот-д'Ивуар — 0 (1; 0:1).

Напомним, что по регламенту турнира каждая из четырех сборных проводит по два матча. За победу присуждается 3 очка, за ничью — одно и за выигрыш в серии пенальти — 2. В каждой игре определяется победитель: в случае ничьей в основное время сразу следует серия 11-метровых ударов.

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Фото uaf.ua



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