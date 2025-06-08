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Украина пропустила от Канады четыре мяча на старте турнира Canadian Shield в Торонто: видеообзор матча
В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу, которая не сумела подняться в элитный дивизион Лиги наций, сыграла на стадионе «ВМО Филд» в Торонто первый матч в рамках международного турнира Canadian Shield против команды Канады и снова разочаровала своих болельщиков.
Канада — Украина — 4:2
Украина: Трубин (Ризнык, 66), Матвиенко (Михайленко, 67), Забарный, Бондарь, Тымчик, Калюжный (Кабаев, 81), Шапаренко (Пихаленок, 58), Судаков, Цыганков (Зубков, 67), Зинченко, Яремчук (Гуцуляк, 67).
Голы: Д. Дэвид (4, 24), П. Дэвид (31), Бьюхенен (81) — Забарный (89), Зинченко (90+2, с пенальти).
К сожалению, команда Сергея Реброва, несмотря на солидную поддержку трибун, провалила поединок, безропотно пропустив уже до перерыва три мяча. С Румынией — 0:3, с Бельгией — 0:3, с Канадой — 2:4… Это все при Реброве.
Кстати, на поединок в Торонто наши футболисты вышли с футболкой и кителем бывшего игрока «Волыни», «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Романа Максимюка, пропавшего без вести на войне.
Видеообзор матча Канада — Украина смотрите по этой ссылке.
В другом поединке игрового дня сыграют Кот-д`Ивуар и Новая Зеландия (начало — в 2:00).
Во второй встрече в рамках турнира в Торонто «желто-синие» в полночь с 10 на 11 июня будут противостоять команде Новой Зеландии.
Напомним, что по регламенту турнира каждая из четырех сборных проведет по два матча. За победу присуждается 3 очка, за ничью — одно и за выигрыш в серии пенальти — 2. В каждой игре будет определен победитель: в случае ничьей в основное время сразу последует серия 11-метровых ударов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины в последнем спарринге перед Евро-2025 обыграла Испанию.
Фото uaf.ua42
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