41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры

22:01 26 августа 2025
Распродажи

Покупайте на распродаже только те вещи, которые вы купили бы и без скидки. Это золотое правило применяют даже миллионеры. И нет ничего хуже, чем покупать вещь только из-за того, что она стоит дешево. Это верный путь к захламлению жилища.

Не стоит покупать оранжевый пиджак, если вы не любите этот цвет. Не стоит покупать юбку- «тюльпан», если вам этот фасон не идет. Не стоит покупать брошь в виде стрекозы, если вы такие украшения в принципе не носите.

Также не стоит покупать вещи с мыслью: «Кому-то подарю». Ведь дарить то, что не нужно, — плохой вариант. Возможно, человек и не скажет вам, что подарок не пришелся по вкусу, но будет генерировать относительно вас не лучшие мысли.

Хорошая покупка — это инвестиция в одежду и обувь, которые прослужат вам не один сезон и будут радовать каждый раз. Удачная покупка та, что приносит положительные эмоции.

РЕКЛАМА

Помните: иногда распродажи могут быть не выгодными, а наоборот, бесполезной тратой денег. Подходите к покупкам осознанно — это очень важно.

Ранее в «ФАКТАХ» Ольга Сметанская писала о том, стоит ли покупать летнее платье в конце лета.

Фото из альбома Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

241

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Комар, который сейчас служит в армии, рядом с найденным им кладом. Фото автора

Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку

Неделя с 25 по 31 августа станет важным рубежом в сфере финансов, фото из открытых источников

Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа

Судьи "МастерШеф"

Шоу, которое было испорчено: сеть отреагировала на новый сезон «МастерШеф»

Таро-прогноз на 27 августа. Фото - Pixabay

Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа

Следующий материал
Новости партнеров