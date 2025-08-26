- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
Покупайте на распродаже только те вещи, которые вы купили бы и без скидки. Это золотое правило применяют даже миллионеры. И нет ничего хуже, чем покупать вещь только из-за того, что она стоит дешево. Это верный путь к захламлению жилища.
Не стоит покупать оранжевый пиджак, если вы не любите этот цвет. Не стоит покупать юбку- «тюльпан», если вам этот фасон не идет. Не стоит покупать брошь в виде стрекозы, если вы такие украшения в принципе не носите.
Также не стоит покупать вещи с мыслью: «Кому-то подарю». Ведь дарить то, что не нужно, — плохой вариант. Возможно, человек и не скажет вам, что подарок не пришелся по вкусу, но будет генерировать относительно вас не лучшие мысли.
Хорошая покупка — это инвестиция в одежду и обувь, которые прослужат вам не один сезон и будут радовать каждый раз. Удачная покупка та, что приносит положительные эмоции.
Помните: иногда распродажи могут быть не выгодными, а наоборот, бесполезной тратой денег. Подходите к покупкам осознанно — это очень важно.
