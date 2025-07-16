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Покупка этих вещей — очень выгодная инвестиция в гардероб: наверняка вы с этим согласитесь
Вещи из денима покупаются не на один сезон. Они не подвержены столь быстрым изменениям моды, как многие другие. И именно поэтому их считают выгодной инвестицией в гардероб.
Кроме того, такие вещи — брюки, юбки, куртки — можно носить практически круглый год. Например, летом джинсовый сарафан комбинируйте с футболкой, а осенью и весной — с водолазкой. Хотя, конечно, это касается не абсолютно всех вещей из денима.
Некоторые из них подойдут исключительно для лета — это касается и цветовой гаммы, и облегченной текстуры ткани.
Если говорить о самом универсальном цвете денима, это, разумеется, синий.
Инвестируя в вещи из денима, помните: чем меньше деталей, тем дольше они будут актуальны. Лаконичные фасоны одежды уместны всегда.
Вне времени может быть деним с дизайнерской вышивкой или принтом.
Джинсовые вещи еще хороши и тем, что из них всегда можно пошить стильную сумку, которая летом будет для вас настоящей находкой. Из джинсовой ткани при желании можно сделать красивые аппликации для некоторых вещей в гардеробе — например, свитшота и футболки.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что не стоит покупать на летних распродажах.
Фото из альбома Ольги Сметанской189
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