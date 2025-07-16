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Стиль жизни

Покупка этих вещей — очень выгодная инвестиция в гардероб: наверняка вы с этим согласитесь

22:26 16 июля 2025
Джинсовое платье

Вещи из денима покупаются не на один сезон. Они не подвержены столь быстрым изменениям моды, как многие другие. И именно поэтому их считают выгодной инвестицией в гардероб.

Кроме того, такие вещи — брюки, юбки, куртки — можно носить практически круглый год. Например, летом джинсовый сарафан комбинируйте с футболкой, а осенью и весной — с водолазкой. Хотя, конечно, это касается не абсолютно всех вещей из денима.

Некоторые из них подойдут исключительно для лета — это касается и цветовой гаммы, и облегченной текстуры ткани.

Если говорить о самом универсальном цвете денима, это, разумеется, синий.

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Инвестируя в вещи из денима, помните: чем меньше деталей, тем дольше они будут актуальны. Лаконичные фасоны одежды уместны всегда.

Вне времени может быть деним с дизайнерской вышивкой или принтом.

Джинсовые вещи еще хороши и тем, что из них всегда можно пошить стильную сумку, которая летом будет для вас настоящей находкой. Из джинсовой ткани при желании можно сделать красивые аппликации для некоторых вещей в гардеробе — например, свитшота и футболки.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что не стоит покупать на летних распродажах.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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