Стоит ли покупать летнее платье в конце лета: нужно учесть некоторые нюансы

Стоит ли покупать летнее платье, когда лето на исходе? Этим вопросом задаются многие, попадая на распродажи.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно взвесить все «за» и «против».

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Если вы давно такое искали и наконец нашли, то, конечно же, покупайте. К примеру, лаконичное черное или белое платье, без которого вы не представляете жизни. У вас есть уже подобное, но оно практически износилось, а к нему уже подобраны все ваши аксессуары.

Вторая причина купить такое платье — если его еще можно носить в сентябре, комбинируя с жакетом.

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Покупайте вещь, если планируете ее носить часто, а не надеть раз в сезон.

Не стоит покупать платье, если оно сидит на вас не идеально, если для него нужно похудеть, если к нему у вас нет ни обуви, ни сумки… Не стоит внимания вещь, в которой вас хоть что-то смущает. К примеру, накладные карманы, которые вы не любите.

Никогда не покупайте одежду по настоятельному совету продавца или того, с кем пришли в магазин. Носить эту вещь вам, а не им, поэтому принимайте решение самостоятельно.

Кстати, при покупке вещей очень пригодится знание брендов.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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