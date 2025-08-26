Агентка фсб готовила теракты против Нацгвардии и ТЦК в Киеве: СБУ сорвала планы врага (фото)

В Киеве СБУ задержала очередную российскую агентку, которая шпионила для россиян за ТЦК и Нацгвардией.

По материалам спецслужбы, предательница собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны в столице.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку «с поличным», когда она проводила доразведку возле Главного управления Национальной гвардии.

Женщина получила задание от своего куратора и должна была подготовить и передать ему план-схему расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру оборонного учреждения.

Аналогичную информацию агентка собирала и о пунктах базирования ТЦК в разных районах Киева.

По имеющимся данным, в дальнейшем враг планировал использовать разведданные для подготовки новых терактов и воздушных ударов по столице Украины.

Агентом оказалась завербованная фсб местная 36-летняя фрилансерша. Вражеская спецслужба дистанционно завербовала женщину через ее знакомого из временно оккупированного Крыма, сотрудничающего с рф.

В случае выполнения враждебных задач агентка надеялась на «эвакуацию» в россию через третьи страны.

При обыске у фигурантки изъят смартфон, который она использовала для контактов с куратором от фсб.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ также предотвратила новые теракты против военных ВСУ в Хмельницкой и Днепропетровской областях.



В Днепропетровской области задержана 19-летняя жительница Павлограда, которая пыталась подорвать служебный внедорожник украинского воина.

Агентка спрятала взрывчатку под колесо запаркованного авто, а для фиксации взрыва разместила на дереве телефонную камеру.

В Хмельницком разоблачили 16-летнюю студентку местного колледжа, которая готовила подрыв пути, по которому должен был пройти грузовой эшелон ВСУ.

Чтобы следить за перемещением военного эшелона, фигурантка оборудовала на «локации» видеокамеру с удалённым доступом для оккупантов.

Как сообщали «ФАКТЫ», недавно в структуре Минобороны обнаружили российского «крота».

