- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Келли Кларксон впервые появилась на публике спустя несколько недель после смерти своего бывшего мужа Брэндона Блэкстока. Его не стало 7 августа в возрасте 47 лет после многолетней борьбы с меланомой. Она была замечена в аэропорту LAX в полностью черном наряде и пыталась оставаться незаметной. С ней была ее сестра Алисса и ее дети — 11-летняя Ривер и девятилетний Ремингтон.
Ведущая шоу Келли Кларксон выглядела мрачно, была одета в черную куртку, накинутую поверх рубашки с круглым вырезом, и брюки широкого кроя, пишет The News. Она дополнила свой сдержанный образ ковбойской шляпой с широкими полями и темными солнцезащитными очками.
Сейчас Кларксон приостановила свою профессиональную карьеру, чтобы быть с детьми, которые справляются с потерей отца.
Ранее сообщалось о том, что суд обязал Келли Кларксон платить бывшему мужу алименты в размере 200 тысяч долларов ежемесячно.
