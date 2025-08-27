41.18 / 41.58 47.77 / 48.33
Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа

21:31 27 августа 2025
Келли Кларксон впервые появилась на публике спустя несколько недель после смерти своего бывшего мужа Брэндона Блэкстока. Его не стало 7 августа в возрасте 47 лет после многолетней борьбы с меланомой. Она была замечена в аэропорту LAX в полностью черном наряде и пыталась оставаться незаметной. С ней была ее сестра Алисса и ее дети — 11-летняя Ривер и девятилетний Ремингтон.

Келли Кларксон и Брендон Блэксток

Ведущая шоу Келли Кларксон выглядела мрачно, была одета в черную куртку, накинутую поверх рубашки с круглым вырезом, и брюки широкого кроя, пишет The News. Она дополнила свой сдержанный образ ковбойской шляпой с широкими полями и темными солнцезащитными очками.

Сейчас Кларксон приостановила свою профессиональную карьеру, чтобы быть с детьми, которые справляются с потерей отца.

Ранее сообщалось о том, что суд обязал Келли Кларксон платить бывшему мужу алименты в размере 200 тысяч долларов ежемесячно.

Фото Getty Images

667

