Чем заняться в сентябре в саду и на огороде: посевной календарь на первый месяц осени
Начало и середина сентября в Украине будут довольно теплыми. Именно в это время фермеры не только собирают урожай, но и начинают активно готовить сад и огород к новому сезону.
После уборки некоторых культур, можно провести осенний посев для получения быстрого урожая.
Например, если посеять в начале сентября редис, салат, шпинат, укроп, и петрушку, то можно еще в этом сезоне получить урожай зелени.
Чтобы будущей весной раньше взошли морковь, лук-севок, чеснок, лучше посеять их под зиму. Эти растения не боятся морозов и хорошо перезимуют.
Сентябрьский посев будет благоприятен и для некоторых цветов. Астры, календулу, майоры, лаванду, гвоздики, флоксы лучше всего посадить в сентябре. До морозов цветы успеют укорениться и набрать силу. А следующей весной взойдут и зацветут раньше.
Для того чтобы получить хороший урожай, важно ориентироваться на посевной календарь, учитывающий фазы Луны. Он помогает определить лучшие даты для посадки, ухода и уборки растений в сентябре 2025 года.
В начале месяца, с 1 по 6 сентября, длится период растущей Луны.
7 сентября — полная Луна.
С 8 по 20 сентября длится фаза нисходящей Луны.
21 сентября — новолуние.
С 22 по 30 сентября снова наблюдается растущая Луна.
Благоприятные дни: 23−30 сентября. В эти дни можно активно работать на огороде, в саду и цветнике.
Неблагоприятные дни: 6−8 и 21−22 сентября. В это время лучше воздержаться от посева и пересадки, так как растения могут плохо приживаться.
Лучше обрабатывать почву, вносить удобрения, бороться с сорняками или обрезать лишние побеги.103
