Чем заняться в сентябре в саду и на огороде: посевной календарь на первый месяц осени

Начало и середина сентября в Украине будут довольно теплыми. Именно в это время фермеры не только собирают урожай, но и начинают активно готовить сад и огород к новому сезону.

После уборки некоторых культур, можно провести осенний посев для получения быстрого урожая.

Например, если посеять в начале сентября редис, салат, шпинат, укроп, и петрушку, то можно еще в этом сезоне получить урожай зелени.

Чтобы будущей весной раньше взошли морковь, лук-севок, чеснок, лучше посеять их под зиму. Эти растения не боятся морозов и хорошо перезимуют.

Сентябрьский посев будет благоприятен и для некоторых цветов. Астры, календулу, майоры, лаванду, гвоздики, флоксы лучше всего посадить в сентябре. До морозов цветы успеют укорениться и набрать силу. А следующей весной взойдут и зацветут раньше.

Для того чтобы получить хороший урожай, важно ориентироваться на посевной календарь, учитывающий фазы Луны. Он помогает определить лучшие даты для посадки, ухода и уборки растений в сентябре 2025 года.

В начале месяца, с 1 по 6 сентября, длится период растущей Луны.

7 сентября — полная Луна.

С 8 по 20 сентября длится фаза нисходящей Луны.

21 сентября — новолуние.

С 22 по 30 сентября снова наблюдается растущая Луна.

Благоприятные дни: 23−30 сентября. В эти дни можно активно работать на огороде, в саду и цветнике.

Неблагоприятные дни: 6−8 и 21−22 сентября. В это время лучше воздержаться от посева и пересадки, так как растения могут плохо приживаться.

Лучше обрабатывать почву, вносить удобрения, бороться с сорняками или обрезать лишние побеги.

