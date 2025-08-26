- 19:19 Зависит от мужчины: легендарный певец шокировал признанием
Верховная Рада зарегистрировала законопроект об урегулировании аптечной деятельности в соответствии с нормами ЕС
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона «Об аптечной деятельности» (№ 13684), который нацелен на комплексное урегулирование фармацевтического рынка и приближение его к европейским стандартам.
Документ предусматривает установление требований к профессиональной квалификации владельцев аптек, ограничение количества аптек, которые может контролировать одно предприятие, усиление регулирования в сфере маркетинговых практик, а также новые механизмы контроля качества и доступности лекарств.
В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что его принятие позволит снизить влияние крупных аптечных сетей на рынок, обеспечить профессионализм и создать прозрачные условия конкуренции. Реализация закона, по плану авторов, приблизит регулирование фармацевтической сферы к нормам ЕС и улучшит доступ населения к качественным и безопасным лекарственным средствам.
Законопроект разработан для выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Он предусматривает адаптацию национального законодательства к положениям Регламента Совета (ЕС) № 1/2003, Директивы 2005/36/ЕС и практик, действующих в странах Евросоюза, в частности, Германии, Польше и Латвии.
Ранее глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отмечал, что целесообразным ориентиром для Украины может стать немецкая модель аптечной системы, сочетающая высокие профессиональные стандарты с эффективным государственным контролем.
Напомним, за последний год в Украине был предпринят ряд шагов для усиления регулирования фармрынка. В частности, был принят закон о запрещении маркетинговых платежей между производителями и аптеками. В июле 2025 года Министерство здравоохранения запустило Национальный каталог цен, в котором более 2700 позиций лекарственных средств, введя референтное ценообразование по европейской методике «ЕС-8». Среди следующих шагов правительство анонсировало расширение каталога на все рецептурные препараты, создание единого механизма контроля за аптечными сетями и усиление роли государственных органов в сфере конкуренции.
Ранее сообщалось, что аптечный рынок в Украине демонстрирует аномальный рост, создавая искусственную инфраструктуру. А это способствует повышению цен на медикаменты.41
