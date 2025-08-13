В Украине более 19 тысяч аптек — больше, чем хлебных магазинов, — глава пациентского фонда

Аптечный рынок в Украине демонстрирует аномальный рост, создавая искусственную инфраструктуру. А это способствует повышению цен на медикаменты, считает глава координационного совета БО «100% Життя» Дмитрий Шерембей.

ВІДЕО ДНЯ

В интервью Mind Шерембей привел статистику, согласно которой в Германии с населением 80 млн граждан всего 15 тысяч аптек. В свою очередь в Украине аптек около 19 тысяч, а население — примерно 30 млн.

«То есть это абсолютно неадекватный объем предложения на спрос. У нас хлебных магазинов меньше, чем аптек», — отметил он.

По словам эксперта, такая ситуация приводит к завышенным расходам в секторе, которые компенсируются за счет пациентов.

РЕКЛАМА

«Чтобы содержать такую большую инфраструктуру, нужно большой overhead закладывать, высокие цены устанавливать», — подчеркнул Шерембей.

Он также обратил внимание на то, что бизнес-модель аптек не предусматривает научной или производственной деятельности, а фактически сводится к аренде торговой площади и розничной продаже.

Напомним, по данным Proxima Research, пять крупнейших аптечных сетей контролируют более 64% объема продаж на розничном фармрынке Украины. Это создает условия для сговора, непрозрачного ценообразования и ограничения конкуренции, что стало предметом внимания правительства и АМКУ.

РЕКЛАМА

Ранее в интервью ФАКТАМ исполнительный директор благотворительного фонда «Пациенты Украины» Инна Иваненко заявила, что Минздрав должен предпринять соответствующие шаги для стабилизации цен в аптеках.

36

Читайте нас в Facebook