Фармацевтическая реформа в Украине, начатая в начале 2025 года, имеет целью сделать цены на лекарства более прозрачными и доступными, усилить контроль качества лекарств. Реформа также предусматривает создание нового органа государственного контроля (ОГК) по стандартам ЕС, запуск которого запланирован на 1 января 2027 года.

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В то же время реформа подвергается критике и вызывает споры, а желаемые результаты, в частности снижение цен на лекарства, пока не достигнуты. В конечном итоге, страдают от этого пациенты. О ситуации с обеспечением лекарствами, ценами в аптеках и необходимых шагах от государства «ФАКТЫ» поговорили с исполнительным директором благотворительного фонда «Пациенты Украины» Инной Иваненко.

— Что изменилось в работе Фонда с началом полномасштабного вторжения: какие новые целевые группы пациентов, направления помощи появились?

— Работа Фонда до полномасштабного вторжения была сосредоточена на адвокации системных изменений в здравоохранении, касающихся доступа к лечению. Это направление и сейчас остается приоритетным, ведь миссия Фонда — лечение доступно для всех. Но, действительно, полномасштабная война привнесла много вызовов, в том числе и для систем здравоохранения, на которые мы вынуждены реагировать. Например, мы поехали на деоккупированные территории после освобождения и увидели разрушенные медицинские учреждения, люди не могли получать помощь. Именно в то время зарубежный донор объявлял конкурсы грантов на восстановление. Мы подались и выиграли такой грант, благодаря чему восстановили и отремонтировали 46 учреждений первичной медицинской помощи на деоккупированных территориях. Это важный вклад в восстановление страны, в то, чтобы люди возвращались на эти территории и могли получить качественную медицинскую помощь, чувствовать себя защищенными.

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Этот опыт по восстановлению дал мне возможность применить его на более высоком уровне, когда я вошла в Совет по восстановлению «Охматдета», который я возглавила. Теперь слежу за тем, чтобы восстановление национальной клиники велось прозрачно, подотчетно и чтобы там не было никаких злоупотреблений.

Еще одно наше направление — эстетическая хирургия для защитников, которые имеют ранения головы и шеи. Мы помогаем привозить в Украину известнейших хирургов из США и Канады и распространять их знания среди наших врачей. На базе больницы в Ивано-Франковске уже проходит пятая миссия, когда зарубежные специалисты учат наших хирургов проводить сверхсложные операции. Таким образом уже прооперировано более 160 пациентов. В октябре запланирована следующая миссия.

— На какие еще современные вызовы реагирует Фонд?

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— Это реагирование на потребности медицинских учреждений в лекарствах, которые они не могут оперативно обеспечить. Например, когда случаются серьезные «прилеты», когда очень много раненых гражданских в одном городе. Мы буквально за один день собираем критические лекарственные средства и направляем их туда, где это нужно. Больницы это знают, мы на связи и очень быстро закрываем такие потребности, когда собственных запасов не хватает.

Гуманитарный штаб занимается потребностями в лекарствах для воинских частей, а также для стабилизационных пунктов по всей линии соприкосновения. Кроме того, закупаем РЭБы для медицинских экипажей, чтобы защитить медиков, эвакуирующих раненых. Мы также сотрудничаем с пациентскими общественными организациями и по их запросам обеспечиваем лекарствами критических пациентов с тяжелыми заболеваниями, не имеющих доступа к жизненно необходимому лечению. Особенно, когда есть задержки государственных поставок.

— Вы также участвуете в работе горячих линий, гуманитарных миссиях и в кампании по эвакуации и реабилитации пациентов?

— Вопросами эвакуации пациентов занимается Министерство здравоохранения напрямую, есть соответствующие программы. Но мы еще на базе «Пациентов Украины» в 2022 году, как вызов войны, развернули мощную инициативу платформу — «Реабилитация травм войны». Мы работаем над построением национальной системы физической реабилитации, которая бы соответствовала международным стандартам. Все понимают, что нужно восстанавливать наших людей, и Министерство здравоохранения очень активно в это включилось.

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Мы со своей стороны, с помощью партнеров из международных организаций, из правительств европейских стран закупаем реабилитационное оборудование в больницы, занимаемся краткосрочным обучением мультидисциплинарных реабилитационных команд, а также перезагрузкой системы образования в реабилитации и протезировании. То есть мы работаем с университетами, адаптируем к современным международным стандартам программы подготовки профильных специалистов в высших учебных заведениях. Сейчас запускаем программу для специалистов по языку и речи. Как оказалось, их очень не хватает.

Начинаем развивать реабилитацию в общинах на уровне области и спускаться ниже: до уровня городского, маленьких городков и поселков. Реабилитационная услуга должна быть доступна для пациента по месту жительства, а не только в областном центре.

— То есть ваша сфера деятельности значительно расширилась. А как это отражается на основной деятельности Фонда?

— Как я уже говорила, адвокация, как наше главное направление, сохраняется. Над этим работает отдельная команда, и основное внимание наше сосредоточено на обеспечении доступности лекарственных средств, которые закупались за средства государственного бюджета в больницах.

— Достаточно часто мы слышим от пациентов, что им самостоятельно приходится покупать те препараты, которыми должно было обеспечить государство. Не всегда эти препараты можно найти в Украине. В чем заключается основная проблема отсутствия лекарств?

— Эта проблема очень серьезная и связана с нехваткой государственных средств, и все прекрасно понимаем из-за чего, а также — с недобросовестным поведением некоторых поставщиков. Например, очень яркий пример: одна компания в 2024 году выиграла огромные заказы на поставку лекарственных средств, особенно в онкологии. Она выигрывала лоты по незарегистрированным лекарственным средствам. В соответствии с действующим законодательством, можно закупать незарегистрированные лекарственные средства при условии, что победитель тендера в короткие сроки должен зарегистрировать эти лекарства и осуществить поставку. Но недобросовестные поставщики не соблюдают никаких сроков, и огромное количество препаратов, которые должны были быть в Украине в начале этого года, до сих пор отсутствуют. Как следствие — пациенты без лекарств, вынуждены искать их за границей и выезжать на лечение.

Вместо того чтобы предоставить людям возможность лечиться дома, и потом здесь жить, работать, рожать детей, защищать страну, мы наблюдаем за утечкой человеческого капитала. На самом деле, это большая, комплексная проблема. Поэтому мы стараемся донести это до всех, кто принимает решения, будем обращаться в правоохранительные органы относительно невыполнения обязательств компанией-поставщиком лекарств. Честно говоря, таких безумных задержек я не помню со времен Богатыревой.

— Что с этим делать, какой выход из ситуации вы видите?

— За государственный бюджет мы активно боремся, и я очень благодарна, что Министерство финансов нас услышало. Впервые за всю историю посреди года добавили средств на лекарства: 3,1 миллиарда гривен, Верховная Рада проголосовала за это в первом чтении, надеюсь, что и во втором чтении поддержат.

— Одна из самых громких тем последнего полугодия — ситуация вокруг аптек и цен в них. По данным Proxima Research, ТОП-5 аптек уже контролируют почти 70% рынка. Как это сказывается на пациентах? Какова позиция вашей организации?

— Это негативно сказывается на ценах и на пациентах. Мы против любых монополий, ведь это противоречит конкуренции и приводит к удержанию сверхвысоких цен, в любой сфере, это понятно.

— Какова должна быть политика ценообразования на лекарства, чтобы она отвечала интересам пациентов? Что должно сделать государство в этом направлении?

— Министерство здравоохранения должно предпринять соответствующие шаги для того, чтобы стабилизировать цены в аптеках, сделать их адекватными рынку. Это должен быть очень комплексный подход. Во-первых, безрецептурные лекарственные средства могут продаваться не только в аптеках, а в любых других точках продаж — заправках, супермаркетах, как это происходит за рубежом. Такие дополнительные точки продаж создадут здоровую конкуренцию, рынок сам урегулирует цену.

Второй необходимый шаг — параллельный импорт лекарственных средств для аптек. Европейский опыт показывает, что это способствует снижению цен на лекарства. В первую очередь, дорогих препаратов, необходимых для пациентов с тяжелыми заболеваниями. В Украине такие препараты стоят дороже, чем в европейских странах. Но пока такой инициативы не вижу в нашем законодательном поле.

— Что может сделать Фонд для изменения ситуации?

— Будем еще больше говорить об этом с Министерством здравоохранения, продвигать эту инициативу. То, что сейчас происходит, это реферирование цен к европейским странам и введение национального каталога цен. Пока трудно давать оценку этим мерам, насколько они улучшат доступ к препаратам, снизят ли цены. Мы еще не видим этого эффекта.

— Привлекают ли вас к консультациям относительно аптечного рынка и расследований нарушений конкуренции? Насколько голос пациентских организаций влияет на государственную политику? Достаточно ли этого? Что нужно сделать, чтобы этот голос звучал заметнее?

— Не привлекают, потому что мы ведь не компания, которая имеет доступ ко всей статистике, касающейся аптечного сегмента, аналитических данных и так далее. Мы такие же потребители. Просто анализируя международный опыт, видим положительный эффект, как я сказала, от параллельного импорта. Видим положительный эффект от программы реимбурсации возмещения лекарственных средств. У нас программа «Доступные лекарства» хорошо работает, и ее нужно расширять и развивать, потому что как раз она тоже дает конкуренцию и дает удешевление цен.

Как можно влиять на государство и что нужно для этого сделать? Мы уже влияем. Мы в постоянном диалоге с Министерством здравоохранения, с Национальной службой здравоохранения, которая администрирует программу «Доступные лекарства», с государственными предприятиями, которые закупают лекарственные средства. Я не могу сказать, что они нас не слышат, нет. Диалог есть, но есть проблемы в дефиците средств, и об этом мы всегда говорим на всех площадках, на международных в том числе. Необходимость международной поддержки отрасли я подчеркивала и во время большой конференции в Риме, с которой недавно вернулась.

Ранее сообщалось, что государство берет под контроль ценовую политику аптек, потому что пациент не должен переплачивать.

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