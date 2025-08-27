Разочарование года: сеть в шоке от признаний популярного комика

Популярный комик, ветеран войны Виктор Розовый, который со скандалом разошелся с женой, шокировал признаниями. Напомним, в 2024 году Виктор получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания, долгое время находился в коме и сейчас проходит долгий путь выздоровления. Впервые после разрыва с бывшей женой Ольгой Мерзликиной, Виктор решился прокомментировать скандал из-за его измен.

«Перед тем, как мы с моей бывшей женой расстались, она пришла ко мне с контрактом, где было несколько пунктов о том, что я должен ей заплатить 500 тысяч гривен моральной компенсации, — рассказал Виктор в проекте Ramina. — Говорила, что она выставляет пост, что я изменил, а я, со своей стороны, должен молчать и не обсуждать это. Я боялся этого контракта, думал, что там могут быть еще финансовые санкции: например, я скажу правду — и мне нужно будет заплатить два миллиона».

Виктор признался, что женился на Ольге только из-за желания иметь ребенка.

«Мне никогда не нравились отношения с ней, — заявил Розовый. — Мы расходились, и были моменты, когда она стояла в дверях и не выпускала меня из дома. У тебя включаются какие-то сентиментальные эмоции. Я воевал войну, был на фронте, выходил из жестких замесов, в пяти метрах от меня падали мины. Я понимал, что в какой-то момент могу умереть или травмироваться. Я понимал, что у меня ничего нет. И я хотел иметь детей, чтобы что-то осталось.

Я умру, мама будет плакать, а так — будет ей радость. Я об этом сказал Ольге. Она ответила: «Ты сделаешь ребенка, поедешь на войну, а буду сама его воспитывать». Ольга сказала, что хочет, чтобы меня списали из ВСУ. Я ответил, что меня не спишут просто так. Она сказала: «Давай тогда после свадьбы». Мы сыграли свадьбу, я заплатил много денег за нее. Не могу сказать, были ли у меня к ней чувства… У меня была какая-то одержимость ребенком. И была партнерша уже длительное время. Так мы и поженились. Я трижды изменил, дважды из них — на войне. Изменам нет оправдания, но когда ты на войне… Я два года воевал. Ты ночь не спишь, у тебя тестостерон, адреналин".

Розовый признался, что даже рад, что они с Ольгой разошлись. Якобы бывшая жена редко приходила к нему в больницу, и его выходили врачи-реабилитологи.

«Прошло время, и хотя врачи постоянно говорили, что мне нужен покой и стоит концентрироваться на реабилитации, она (бывшая жена — Авт.) постоянно ходила безрадостная, — вспомнил комик. - И через две недели после того, как я вышел из комы, пришла и сказала, что знает, что я изменял. И меня это прибило. Я рад, что мы разошлись… Люди пишут в интернете, что она меня выходила, но она просто сидела в Киеве в квартире и приходила на час ко мне с собакой. Я хотел видеть собаку. Она говорила: „Я иду в зал, потом на танцы, потом у меня начинается работа“. Она меня не выхаживала, меня выходили врачи-реабилитологи».

«Большое спасибо за защиту, Виктор, — написали в комментариях под видео. — Но вы стали моим разочарованием 2025 года как личность. Даже не ожидала».

«Спасибо за службу и желаю быстрого восстановления, — откликнулись на рассказ. — Слушать это дерьмо невыносимо. Ум и эмоциональный интеллект 5-летнего ребенка».

«Начала смотреть — как в дерьмо вступила, — поделились впечатлениями. — Яркое доказательство: не каждый военный — пример для подражания. Очень грустно, нет слов».

«Боже, благодарна судьбе, что никогда не было таких мужчин в моей жизни», — прокомментировали в сети.

Напомним, в начале 2025-го года развелась пара актрисы Наталки Денисенко и воина Андрея Фединчика.

