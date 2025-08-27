- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
День важных решений: гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака
Астрологи, составившие финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на текущую неделю, до 31 августа, рассказали о том, что готовит представителям зодиакального круга среда, 27 августа.
Овен
Гороскоп на 27 августа для Овнов советует действовать с уверенностью и верой в себя и свои способности — только так знак достигнет поставленных целей, пишет «ТСН».
Телец
Гороскоп на 27 августа для Тельцов советует именно сегодня заняться разрешением конфликтов, сильно повлиявших на знак — этот день особенно удачен для нахождения общего языка.
Близнецы
Гороскоп на 27 августа для Близнецов обещает знаку хороший день, когда приятные впечатления от общения или встреч останутся с ним надолго.
Рак
Гороскоп на 27 августа для Раков предупреждает знак, что его отрицательные мысли и сплетни об окружающих могут вернуться к нему как бумеранг.
Лев
Гороскоп на 27 августа для Львов рекомендует не искать ответственных за неоднозначную ситуацию, в которой знак оказался по своей вине. Уладить вопрос удастся только тем Львам, которые признают свою ошибку.
Дева
Гороскоп на 27 августа для Дев предостерегает знак от участия в рискованных проектах, особенно если они касаются финансов. Риск много потерять слишком велик.
Весы
Гороскоп на 27 августа для Весов предвещает день решительных шагов и перемен — как в карьерной сфере, так и в личной жизни. Это удачный день для смены работы или признания в любви.
Скорпион
Гороскоп на 27 августа для Скорпионов обещает помощь Вселенной в поиске ответа на вопросы, которые в последнее время беспокоили знак. Сегодня следует быть особенно внимательным ко всему увиденному и услышанному.
Стрелец
Гороскоп на 27 августа для Стрельцов рекомендует посвятить сегодняшний день общению со старшими родственниками и получить от них полезную информацию. Она пригодится знаку в текущей ситуации.
Козерог
Гороскоп на 27 августа для Козерогов предвещает день, когда работоспособность знака будет на высоте. Профессиональные дела будут продвигаться быстро и успешно.
Водолей
Гороскоп на 27 августа для Водолеев советует не брать близко к сердцу мелкие неприятности — они не стоят нервных клеток знака и уже завтра он о них не вспомнит.
Рыбы
Гороскоп на 27 августа для Рыб не советует сегодня сорить деньгами и совершать импульсивные покупки. Небрежное обращение с финансами может в значительной степени отразиться на бюджете знака.
