Стиль жизни

Они точно будут в тренде: дизайнер назвал главные цвета осеннего сезона (фото)

11:23 27 августа 2025
Андре Тан

Известный дизайнер Андре Тан, недавно рассказывавший о трендовых аксессуарах, дал рекомендации по выбору одежды для осени-2025. На своей странице в социальной сети Андре назвал главные цвета сезона, которые, по словам дизайнера, украсят любой гардероб.

— Четыре цвета, которые точно будут в тренде осенью 2025 года, — сказал Андре. — Инжирный — стопроцентная роскошь. Глубокий, загадочный, с вайбом «дорого и со вкусом». Идеален для пальто и тотал луков.

Инжирный, по словам дизайнера, идеален для пальто. Фото Instagram

Следующий цвет — персиково-карамельный. Теплый, нежный, он идеально подходит для вязаной одежды. В этом цвете точно есть что-то домашнее и очень уютное.

Третий цвет — темно-коричневый. Очень глубокий, базовый, суперуниверсальный цвет, который подходит всем. С ним любой образ становится очень стильным.

По мнению Тана, этот цвет подходит всем. Фото Instagram

Четвертый — глубокий синий. Он придает глубину и элегантность. Идеален для того, чтобы выглядеть настоящей леди, даже в повседневных образах.

Подписчики прокомментировали советы дизайнера, заметив, что некоторые из цветов перешли из прошлого сезона.

«Очень понравился первый цвет, — написали в комментариях. — Ну и радует, что коричневый еще в топе, потому что накопилось много за прошлый сезон».

«Шоколадный — реально сказка для осени», — добавили в сети.

«Каждый сезон меняется только название цвета: марсала, бургунди, теперь инжирный, но по сути это одно и то же», — выразили мнение в соцсети.

Напомним, как ранее рассказывали «ФАКТЫ», дизайнер недавно вернулся из долгого путешествия по Америке.

Читайте также: Как выглядеть моложе без косметики: Андре Тан назвал омолаживающие цвета

