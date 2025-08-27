- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
Они точно будут в тренде: дизайнер назвал главные цвета осеннего сезона (фото)
Известный дизайнер Андре Тан, недавно рассказывавший о трендовых аксессуарах, дал рекомендации по выбору одежды для осени-2025. На своей странице в социальной сети Андре назвал главные цвета сезона, которые, по словам дизайнера, украсят любой гардероб.
— Четыре цвета, которые точно будут в тренде осенью 2025 года, — сказал Андре. — Инжирный — стопроцентная роскошь. Глубокий, загадочный, с вайбом «дорого и со вкусом». Идеален для пальто и тотал луков.
Следующий цвет — персиково-карамельный. Теплый, нежный, он идеально подходит для вязаной одежды. В этом цвете точно есть что-то домашнее и очень уютное.
Третий цвет — темно-коричневый. Очень глубокий, базовый, суперуниверсальный цвет, который подходит всем. С ним любой образ становится очень стильным.
Четвертый — глубокий синий. Он придает глубину и элегантность. Идеален для того, чтобы выглядеть настоящей леди, даже в повседневных образах.
Подписчики прокомментировали советы дизайнера, заметив, что некоторые из цветов перешли из прошлого сезона.
«Очень понравился первый цвет, — написали в комментариях. — Ну и радует, что коричневый еще в топе, потому что накопилось много за прошлый сезон».
«Шоколадный — реально сказка для осени», — добавили в сети.
«Каждый сезон меняется только название цвета: марсала, бургунди, теперь инжирный, но по сути это одно и то же», — выразили мнение в соцсети.
Напомним, как ранее рассказывали «ФАКТЫ», дизайнер недавно вернулся из долгого путешествия по Америке.
