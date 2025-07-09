Я другой: известный дизайнер вернулся в Украину

Известный дизайнер Андре Тан, назвавший тренды свадебных платьев, вернулся в Украину из долгого путешествия в Америку. По словам Тана, оно полностью его изменило. Вместе с другими украинскими дизайнерами он попал в офисы мировых брендов и американской редакции журнала Vogue. После долгого путешествия Тан признался, что впервые за три года большой войны почувствовал вдохновение. На своей странице в социальной сети Андре выложил фотографии из Нью-Йорка и пост о своем опыте.

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«Американская мечта, которая изменила меня, — написал дизайнер. — Моя командировка в Америку завершилась. Но то, что я привез оттуда — не поместится ни в один чемодан. Потому что это не вещи. Это — трансформация!

Я попал в сердце индустрии, о которой мечтал — в офисы брендов, диктующих моду всему миру: Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Phillip Lim… И, как кульминация моего маршрута — сам американский VOGUE. Когда я стоял перед этими дверями, мне казалось, что это сон. Но это была реальность, до которой я дорос, доработал, дожил".

Тан добавил, что у него появился новый уровень смелости.

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«Этот уличный ритм Нью-Йорка, разговоры с дизайнерами, энергия креативных пространств, где рождаются тренды завтрашнего дня — это не просто вдохновило меня, это меня переродило! — признался Андре. — И знаете, сейчас очень откровенно — ВПЕРВЫЕ за 3 года, с начала полномасштабной войны, я почувствовал это острое и живое вдохновение, которое невозможно передать словами!»

Дизайнер отметил, что украинскую моду увидели и признали.

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«Я возвращаюсь другим, — написал Тан. — Со щитом новых идей. С верой в украинскую моду, которая уже говорит с миром. И голос ее звучит все громче. И еще прозвучит не раз».

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» стилистка назвала самые актуальные сочетания летних образов.

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