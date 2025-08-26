Скандал вокруг «Укрбуда»: журналист о том, как Фонд госимущества, Микитась и его партнер срывают аукцион

Сегодня Фонд государственного имущества должен объявить конкурс на проведение аукциона по продаже компании «Укрбуд».

От этого соглашения зависит, получит ли государство свои средства, пишет журналистка Янина Соколовская.



«Предыдущий летний конкурс фактически был аннулирован, ведь победитель — компания, аффилированная с Максимом Микитасем, так и не собрала средства для выполнения стартовых обязательств», — напомнила Соколовская.



Как известно, 18 июня по итогам аукциона победила грузинская компания ООО «Петр Ойл энд Кемикалс», предложившая 805 млн грн. Однако позже оказалось, что у компании есть российский капитал. В результате торги отметили, и победителем признали следующего участника — ООО «Техно-онлайн», связанное с Микитасем.

Победитель до 11 августа должен был заплатить почти 800 млн грн, но этого не сделал.



Соколовская отмечает, что происходят удивительные процессы, которые можно расценивать как «междусобицу» между Фондом госимущества и участниками аукциона.



«Например, апелляцию Фонда по обеспечению от 06.08 апелляционный хозяйственный суд оставил без движения по формальным причинам, а именно потому, что Фонд не направил копии решения сторонам через электронный суд. Достаточно странное подигрывание со стороны Фонда с тем, чтобы имитировать деятельность, но не достичь результата», — пишет Соколовская.



Кроме того, на 1 сентября назначено заседание по отмене встречного обеспечения, принятого судом 14 августа, которое обязывало Микитася уплатить 800 млн грн.



По мнению журналистки, вероятно, встречное обеспечение будет отменено, первичное останется в силе, что позволит Микитасю и его партнерам бесконечно затягивать с оплатой за «Укрбуд».



«Финальная цель — прибрать к рукам очередной госактив, манипулируя государственными структурами и судами, и делая все, чтобы государство недополучило свои деньги», — считает Соколовская.



Ранее СМИ сообщали, что Фонд госимущества 18 июня провел аукцион по продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ГАО «Строительная компания «Укрбуд».



Как писали СМИ, ООО «Техно-Онлайн», это компания, за которой стоит не только экс-владелец «Укрбуда» Максим Микитась, а также Василий Астион, к которому якобы Микитась обратился за помощью найти средства на покупку «Укрбуда».



6 августа решением Хозяйственный суд города Киева удовлетворил заявление ООО «Техно-Онлайн» о запрете ФГИУ совершать любые сделки, в частности заключение договоров купли-продажи или прием средств.

Отмечается, что компания Астиона ООО «БИЛАРТ» стала учредителем (брат Астиона Евгений в компании — бенефициарный владелец), и теперь имеет 66% ООО «Техно-Онлайн»: «5 августа 2025 года изменилась доля в уставном капитале учредителя с 46000 на 15640″ конечным бенефециаром которого является Василий Астион. Перед этим ООО „ТЕХНО-ОНЛАЙН“ сменило место регистрации с г. Киева на прифронтовый город Сумы, который ежедневно бомбардируется российскими войсками. Аналогично изменили регистрацию и другие подконтрольные Микитасю предприятия (в частности, ЧАО „Метрострой“ (код 32 961 977), которое с 11.06.2025 „переехало“ в г. Сумы)».



Как писал УНИАН, «вряд ли Микитась релоцировал свои предприятия поближе к линии фронта по патриотическим соображениям, скорее всего готовится либо какое-то „уничтожение документов“ вражеским обстрелом, либо он нашел коррупционный сервис соответствующих государственных органов в Сумах».

По информации СМИ, у «Техно-онлайн» минимальные обороты, в том числе в прошлом году активы составляли 22,2 тыс. гривен, выручка — 37,4 тыс. гривен, при этом чистые убытки — 25,6 тыс. гривен. За годы существования у ООО не было никаких серьезных контрактов и соглашений, а участие в тендерах ограничено заправкой и ремонтом картриджей на сумму 1500−2600 гривен.

«Также существует информация, что бенефициары ООО „ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМИКАЛС“ достигли договоренности с бенефициарами ООО „ТЕХНО-ОНЛАЙН“ о наполнении последнего общества финансовыми ресурсами с маскировкой реальных источников происхождения средств (которые, вероятно, имеют российское происхождение) распределением частей в приобретенном объекте», — сообщал УНИАН.

