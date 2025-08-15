- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
- 15.08 22:01 Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки
- 15.08 21:37 В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт
- 15.08 21:03 Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения
- 15.08 20:34 С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
- 15.08 20:23 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 15.08 20:07 Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
- 15.08 19:58 Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос
- 15.08 19:43 «Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага
- 15.08 19:31 В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
- 15.08 18:59 Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа
В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
Право купить «Укрбуд» перешло к компании ООО «Техно-Онлайн», близкой к Максиму Микитасю. Как писали СМИ, Техно-Онлайн" стала второй по цене участницей аукциона по приватизации государственного предприятия «Укрбуд», состоявшегося 18 июня 2025 года. Победителем тогда определили ООО «Петро Ойл энд Кемикалс» бизнесмена Давида Бежуашвили с ценовым предложением 805 млн грн., однако 30 июня компанию дисквалифицировали из-за выявленных связей с российским бизнесом.
«Во время аукциона 100% компании ТОВ «Техно-Онлайн» принадлежали Марине Айаб (1994 г. р., Жолтые Воды), она номиналка. Финансовые документы на аукцион вместе с ней подписал Тарковський Микита Володимирович, который представляет интересы жены Микитася в судах. Тарковський также связан с фирмами Микитася: ТОВ «АЛЬТЕР КРАФТ» (ТОВ «А.Е. ІНВЕСТМЕНТ»), ПрАТ «МЕТРОБУД», ТОВ «СТАТУС-КОМФОРТ» (ТОВ «А.Ф. ІНВЕСТМЕНТ»), ТОВ «МОДЕРН КЛАСИКА» (ТОВ «ІНВЕСТ-БУДІВНИЦТВО»), которая владеет 33% в компании «Українська будівельна корпорація «Укрбуд» — это чистая контора Микитася. 5 августа 66% компании ТОВ «Техно-Онлайн» Марина Айаб продала фирме ТОВ «БІЛАРТ», которой владеют братья Василий и Евгений Астионы», — написал блогер Владимир Бондаренко на своей странице в соцсети.
«Техно-Онлайн» пока еще не завершила расчет за «Укрбуд», также продолжаются судебные споры и действуют ограничения по отчуждению активов, пишет Бондаренко.
«Согласно источникам среди девелоперов, Астионы действуют не сами, а как операторы интересов Вадима Столара — депутата от ОПЗЖ и одного из самых мощных „смотрящих“ строительного рынка Киева», — пишет «Деловая столица».
Как пишут СМИ, Столар является совладельцем ENSO, BudCapital, IB Alliance, bUd development. Forbes оценивает его активы в $ 175 млн (2021 год).
Максим Микитась — бывший народный депутат, экс-президент «Укрбуда». Фигурант ряда уголовных производств, связанных с застройками.
Василий и Евгений Астионы — предприниматели, агробизнес «Днепр Агро Групп». Имеют бизнес-связи с Виталием Хомутынником, родственные связи с Михаилом Кошляком. Ранее участвовали в приватизации Житомирского ликероводочного завода и спиртзавода ГУД, отмечает издание.69
Читайте нас в Facebook
Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа