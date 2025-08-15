В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»

Право купить «Укрбуд» перешло к компании ООО «Техно-Онлайн», близкой к Максиму Микитасю. Как писали СМИ, Техно-Онлайн" стала второй по цене участницей аукциона по приватизации государственного предприятия «Укрбуд», состоявшегося 18 июня 2025 года. Победителем тогда определили ООО «Петро Ойл энд Кемикалс» бизнесмена Давида Бежуашвили с ценовым предложением 805 млн грн., однако 30 июня компанию дисквалифицировали из-за выявленных связей с российским бизнесом.

ВІДЕО ДНЯ

«Во время аукциона 100% компании ТОВ «Техно-Онлайн» принадлежали Марине Айаб (1994 г. р., Жолтые Воды), она номиналка. Финансовые документы на аукцион вместе с ней подписал Тарковський Микита Володимирович, который представляет интересы жены Микитася в судах. Тарковський также связан с фирмами Микитася: ТОВ «АЛЬТЕР КРАФТ» (ТОВ «А.Е. ІНВЕСТМЕНТ»), ПрАТ «МЕТРОБУД», ТОВ «СТАТУС-КОМФОРТ» (ТОВ «А.Ф. ІНВЕСТМЕНТ»), ТОВ «МОДЕРН КЛАСИКА» (ТОВ «ІНВЕСТ-БУДІВНИЦТВО»), которая владеет 33% в компании «Українська будівельна корпорація «Укрбуд» — это чистая контора Микитася. 5 августа 66% компании ТОВ «Техно-Онлайн» Марина Айаб продала фирме ТОВ «БІЛАРТ», которой владеют братья Василий и Евгений Астионы», — написал блогер Владимир Бондаренко на своей странице в соцсети.



«Техно-Онлайн» пока еще не завершила расчет за «Укрбуд», также продолжаются судебные споры и действуют ограничения по отчуждению активов, пишет Бондаренко.

«Согласно источникам среди девелоперов, Астионы действуют не сами, а как операторы интересов Вадима Столара — депутата от ОПЗЖ и одного из самых мощных „смотрящих“ строительного рынка Киева», — пишет «Деловая столица».

Как пишут СМИ, Столар является совладельцем ENSO, BudCapital, IB Alliance, bUd development. Forbes оценивает его активы в $ 175 млн (2021 год).

РЕКЛАМА

Максим Микитась — бывший народный депутат, экс-президент «Укрбуда». Фигурант ряда уголовных производств, связанных с застройками.

Василий и Евгений Астионы — предприниматели, агробизнес «Днепр Агро Групп». Имеют бизнес-связи с Виталием Хомутынником, родственные связи с Михаилом Кошляком. Ранее участвовали в приватизации Житомирского ликероводочного завода и спиртзавода ГУД, отмечает издание.

РЕКЛАМА

69

Читайте нас в Facebook