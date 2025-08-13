Компания, связанная со скандальным Микитасем и Астионом, пытается сорвать продажу «Укрбуда»: что об этом пишут СМИ

В четверг, 14 августа, по ходатайству Фонда госимущества состоится заседание суда, во время которого должна решиться судьба дальнейшей приватизации компании «Укрбуд», пишет «УНИАН».

«18 июня Фонд госимущества провел аукцион по продаже государственного пакета акций размером 100% уставного капитала ГАО «Строительная компания «Укрбуд». Победителем была определена грузинская компания ООО «ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМИКАЛС», предложившая 805 млн грн. Однако позже появилась информация о наличии в этом ООО российского капитала — в результате торги отменили и победителем стал следующий участник — ООО «Техно-онлайн», связанный с опальным бывшим застройщиком Максимом Микитасем, который предложил на 1000 грн меньше», — пишет УНИАН.

06.08.2025 в суд от Общества с ограниченной ответственностью «Техно-Онлайн» поступило заявление об обеспечении иска путем запрета Фонду госимущества Украины, его структурным подразделениям, Обществу с ограниченной ответственностью «Петр Ойл Энд Кемикалс» совершать действия, в том числе любые сделки и заключение договоров купли-продажи или прием средств.

Как пишет УНИАН, новый победитель еще до 11 августа должен был заплатить за приобретенный объект под 800 млн грн (без НДС).

Как пишет УНИАН, за «Техно-Онлайн» стоит не только экс-владелец «Укрбуда» Максим Микитась, а также Василий Астион, к которому тот якобы обратился за помощью найти средства и помочь с оформлением процесса перевода средств.

Отмечается, что компания Астиона ООО «БИЛАРТ» стала учредителем (брат Астиона Евгений в компании — бенефициарный владелец), и теперь имеет 66% ООО «Техно-Онлайн»: «5 августа 2025 года изменилась доля в уставном капитале учредителя с 46000 на 15640 и структура владельцев — добавлено ООО „БИЛАРТ“, конечным бенефециаром которого является известный рейдер Василий Астион. Перед этим ООО „ТЕХНО-ОНЛАЙН“ сменило место регистрации из г. Киева на прифронтовый город Сумы, который ежедневно бомбардируется российскими войсками. Аналогично изменили регистрацию и другие подконтрольные Микитасю предприятия (в частности, ЧАО „Метрострой“ (код 32 961 977), которое с 11.06.2025 „переехало“ в г. Сумы). Вряд ли Никитась релокировал свои предприятия ближе к линии фронта по патриотическим соображениям, скорее всего готовится либо какое-то „уничтожение документов“ вражеским обстрелом, либо он нашел коррупционный сервис соответствующих государственных органов в Сумах».

Как писали СМИ, у «Техно-онлайн» минимальные обороты, в том числе в прошлом году активы составляли 22,2 тыс. гривен, выручка — 37,4 тыс. гривен, при этом чистый ущерб — 25,6 тыс. гривен. За годы существования у ООО не было никаких серьезных контрактов и соглашений, а участие в тендерах ограничено заправкой и ремонтом тонер-картриджей на сумму 1500−2600 гривен.

«Также существует информация, что бенефициаоры ООО „ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМИКАЛС“ достигли договоренности с бенефициарами ООО „ТЕХНО-ОНЛАЙН“ о наполнении последнего общества финансовыми ресурсами с маскировкой реальных источников происхождения средств (которые, вероятно, имеют российское происхождение) с тем, чтобы „ТЕХНО-ОНЛАЙН“ с последующим распределением частиц в приобретенном объекте», — пишет УНИАН.

Напомним, 18 июня Фонд госимущества выставил на приватизацию 100% акций «Строительной компании «Укрбуд», а стартовая цена была установлена на уровне 262,64 млн грн. Финальная цена на аукционе выросла почти втрое — до 805 млн грн. Победителем стала ООО «Петро Ойл Энд Кемикалс», что принадлежит известному грузинскому бизнесмену Давиду Бежуашвили Компания должна была выполнить ряд обязательств — погасить долги, сохранить профиль деятельности, трудоустройство, экологические стандарты и перечислить в госбюджет дивиденды за 2025 год выявление у него ограничений, предусмотренных п. 11 ч. 2 ст. 8 Закона о приватизации.

Однако 1 июля 2025 Фонд госимущества отказался утвердить победителя после выявления у него ограничений, предусмотренных п. 11 ч. 2 ст. 8 Закона о приватизации. В частности, ограничения касались возможности участия находящихся под санкциями лиц или связанных с такими лицами. В таком случае право приобрести объект перешло к участнику со второй по величине ставке — ООО «Техно-Онлайн».

