Пять суток полз к своим с перерезанным горлом: сержант Нацгвардии пережил пытки и казнь в российском плену под Покровском
17 августа сержанта Нацгвардии Владислава привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии из-за большой кровопотери и загноения ран. Его история — очередное подтверждение несокрушимости духа наших защитников и бесчеловечности россиян.
«Трудно представить, читать невозможно, но люди бывают нелюдями… История попавшего на один день в плен сержанта.
Позицию Вячеслава разбомбили. Он попал в плен, где находились еще семь украинских бойцов. Всем по очереди отрезали все органы и выкалывали глаза. Пытали, пока все не погибли. Самому младшему украинцу было, по внешнему виду, 18 лет. Зовут, кажется, Николаем.
Вячеславу перерезали горло и бросили в яму, в которой было семеро замученных украинских бойцов. Враги, которые пытали, судя по разговорам, были освобожденные зеки. Вячеслав зажал горло рукой, отрывая с себя белье, перевязал шею.
Пять дней добирался до своих. На его ранах ползали опарыши. Невероятная жажда заставила ловить и есть мышей.
Затем — стабпункт, реанимация Мечникова. Встреча с женой…" — написал на своей странице в Facebook генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
Читайте также: Российские преступники должны быть наказаны: идентифицированы фамилии 144 палачей украинских пленных
«Когда перерезают горло, когда человек истекает кровью — шансов мало. Он держался до конца, но, знаете, его отличает то, что он до конца был уверен, что все будет хорошо», — рассказал Рыженко «Суспільному». По его словам, за одиннадцать лет такое ранение военного в этом медучреждении лечат впервые.
Владислава прооперировали. Теперь врачи делают все возможное, чтобы он снова смог разговаривать.
О произошедшем он написал в своем дневнике. Если коротко, то несколько недель назад его бригада потеряла контроль над позицией вблизи Покровска. Пытаясь помочь побратимам, Владислав попал в плен. Там первым ребятам-разведчикам, которые оказались в неволе, выкалывали глаза, отрезали губы, обрезали мужские органы, уши, нос. Владислав был последним среди восьми бойцов, кого садисты сбросили в яму, потому что думали, что все мертвы.
Жена бойца Виктория рассказала: «Он говорит, что ему повезло. Потому что, когда их выбросили в яму, то сверху еще мусор высыпали, чтобы не так видно было. Там была разбитая бутылка, у него руки были связаны, и так он смог той бутылкой порезать веревку».
Дождавшись, когда изверги ушли, Владислав перевязал горло тканью и почти пять суток полз к украинским позициям.
Его брат Евгений говорит, что, несмотря на пережитое, Владислав думает о возвращении на фронт: «Чтобы все эти твари почувствовали то, что почувствовал я и семь наших ребят-казаков». Однако больше всего боец сейчас мечтает увидеть свою четырехлетнюю дочь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец троих детей боец Юрий Стеценко погиб, когда возвращался из плена домой.343
