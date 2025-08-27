Страны-партнеры Украины продолжают обсуждать меры, которые бы гарантировали безопасность нашей страны после завершения боевых действий. Обсуждается, в том числе, и возможность присутствия на украинской территории иностранных войск. Однак страна-агрессор россия категорически высказывается против присутствия войск стран НАТО.

Так, в отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что США готовы предоставить средства поддержки группировке войск под руководством Европы в рамках гарантий безопасности Украины. Цитируется публикация в Financial Times со ссылкой на официальные источники, в которой, в частности, в качестве послевоенной поддержки США упоминается американская авиация, логистика и наземные радары, которые будут поддерживать и обеспечивать бесполетную зону и воздушный щит, контролируемые Европой для Украины.

Однако в последние недели кремль неоднократно отвергал присутствие войск стран НАТО в рамках любых гарантий безопасности. Так, министр иностранных дел рф Сергей Лавров в интервью NBC заявлял что западные государства, включая Соединённые Штаты, не должны нести ответственность за послевоенную безопасность Украины. Вторила ему и официальный представитель российского МИДА Мария Захарова, заявлявшая, что рф «категорически отвергает» «любой сценарий, который предусматривает появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО».

«кремль, скорее всего, отклонит предложение США и Европы о гарантиях безопасности, подобное тому, которое, как сообщается, обсуждают официальные лица США и Европы», — отмечают эксперты ISW.

