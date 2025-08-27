- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Без шансов на согласие: россия отвергает западные гарантии для Украины — отчет ISW
Страны-партнеры Украины продолжают обсуждать меры, которые бы гарантировали безопасность нашей страны после завершения боевых действий. Обсуждается, в том числе, и возможность присутствия на украинской территории иностранных войск. Однак страна-агрессор россия категорически высказывается против присутствия войск стран НАТО.
Так, в отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что США готовы предоставить средства поддержки группировке войск под руководством Европы в рамках гарантий безопасности Украины. Цитируется публикация в Financial Times со ссылкой на официальные источники, в которой, в частности, в качестве послевоенной поддержки США упоминается американская авиация, логистика и наземные радары, которые будут поддерживать и обеспечивать бесполетную зону и воздушный щит, контролируемые Европой для Украины.
Читайте также: Справедливая позиция: в КНР отреагировали на слова Зеленского, который не считает страну гарантом безопасности
Однако в последние недели кремль неоднократно отвергал присутствие войск стран НАТО в рамках любых гарантий безопасности. Так, министр иностранных дел рф Сергей Лавров в интервью NBC заявлял что западные государства, включая Соединённые Штаты, не должны нести ответственность за послевоенную безопасность Украины. Вторила ему и официальный представитель российского МИДА Мария Захарова, заявлявшая, что рф «категорически отвергает» «любой сценарий, который предусматривает появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО».
«кремль, скорее всего, отклонит предложение США и Европы о гарантиях безопасности, подобное тому, которое, как сообщается, обсуждают официальные лица США и Европы», — отмечают эксперты ISW.
Материал «Стратегия Трампа проваливается, потому что россия бежит от мирного соглашения: чем это угрожает Украине» читайте на нашем сайте.
Фото из открытых источников155
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку