- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
«Зеленский не совсем невиновен»: Трамп хочет ударить санкциями по Украине
Еще до недавнего саммита президентов США и россии на Аляске американский лидер периодически заявлял, что может ввести санкции против рфи, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров. Впрочем, также периодически срок их введения откладывался на «две-три недели». До сих пор в этом направлении США не предприняли никаких шагов.
И вот в очередной раз Дональд Трамп заговорил о санкциях, чтобы приблизить завершение войны в Украине. Впрочем, как пишет УНИАН, президент США заговорил о возможности введения мер как против страны-агрессора, так и в отношении Украины.
«Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое», — сказал Трамп и добавил, что будет пытаться посадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.
Трампу кажется, что «во многих аспектах путин готов» к переговорам, но случается так, что в то же время к этому не готов украинский президент.
«Это выглядит примерно так: „А кто сегодня готов сесть за стол?“ Мне нужно собрать обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось», — сказал Трамп и вспомнил об экономических рычагах давления, поскольку США «не собирается ввязываться в мировую войну».
В очередной раз президент США выразил надежду на «скорое» урегулирование войны в Украине, хотя, по его словам, «никаких окончательных выводов нет».
