«Зеленский не совсем невиновен»: Трамп хочет ударить санкциями по Украине

Еще до недавнего саммита президентов США и россии на Аляске американский лидер периодически заявлял, что может ввести санкции против рфи, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров. Впрочем, также периодически срок их введения откладывался на «две-три недели». До сих пор в этом направлении США не предприняли никаких шагов.

И вот в очередной раз Дональд Трамп заговорил о санкциях, чтобы приблизить завершение войны в Украине. Впрочем, как пишет УНИАН, президент США заговорил о возможности введения мер как против страны-агрессора, так и в отношении Украины.

«Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое», — сказал Трамп и добавил, что будет пытаться посадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

Трампу кажется, что «во многих аспектах путин готов» к переговорам, но случается так, что в то же время к этому не готов украинский президент.

«Это выглядит примерно так: „А кто сегодня готов сесть за стол?“ Мне нужно собрать обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось», — сказал Трамп и вспомнил об экономических рычагах давления, поскольку США «не собирается ввязываться в мировую войну».

В очередной раз президент США выразил надежду на «скорое» урегулирование войны в Украине, хотя, по его словам, «никаких окончательных выводов нет».

