Летняя военная операция россиян не принесла особого успеха вс рф.

О провале летнего наступления армии путина пишет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, отмечая, что большинство целей, определенных кремлем на кампанию с апреля по август 2025 года, оказались нереализованными.

ВІДЕО ДНЯ

Так, в Донецкой области не завершились успехом попытки оккупантов захватить Покровск, хоть недавно военные вс рф проникли в город. Однако вражеские ДРГ были уничтожены украинскими военными.

Что же касается планов путина создать на приграничных с россией украинских территориях «пояс безопасности», то, по словам обозревателя, под контролем рф оказалось менее 70 километров территории вдоль границы.

РЕКЛАМА

Остается стабильным фронт на юге, хотя противник постоянно наносит удары по населенным пунктам Запорожской и Херсонской областей. В этом регионе, пише Репке, россияне «фактически отказались от планов наступления».

За лето, пишет BILD, рф удалось захватить территорию площадью 1800 квадратных километров, что составляет порядка 0,3% украинской территории.

В то же время Украина активизировала удары по российскому тылу, выводя из строя предприятия, работающие на войну. Массированные атаки неединожны проводились на НПЗ в различных регионах рф. Эксперты подсчитали, что в течение этого года были выведены из строя до 17% мощностей российских НПЗ, что вызвало в россии рост цен и дефицит топлива.

РЕКЛАМА

Тем временем эксперт Густав Грессель в комментарии изданию отметил реорганизацию и наведение порядка в украинской армии, а также определенню усталость в рядах вс рф. В то же время он не исключил, что россияне попробуют пойти в очередное наступление зимой — когда «земля промерзнет, ​​а листья опадут с деревьев, что снизит защиту от беспилотников».

Напомним, что еще в начале лета аналитик по россии в Институте изучения войны (ISW) Анжелика Эванс отмечала, что у россиян «нет возможности начать что-то новое и особенное» и что «летняя наступательная операция вс рф будет лишь продолжением того, что они делали весной».

Фото со странички группировки Объединенных сил в соцсетях

РЕКЛАМА

153

Читайте нас в Facebook