Ресурсов нет: генерал о провале летней военной операции рф

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что войска рф не могут реализовать наступление даже тактического уровня. Ведь украинские защитники контратакуют не только на Сумщине, но и на Харьковщине, и на направлении Покровск-Удачное, и на Запорожье. Однако, как ранее писали «ФАКТЫ», военный рассказал об очень тяжелой ситуации на фронте, где враг хочет взять Орехов и продвигаться на Каменское и Камышеваху.

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«Разведка владеет ситуацией комплексно, знает все планы врага. Это постоянная сложная работа и технической разведки, и космической, и агентурной, и радиоэлектронной, и дроновой. На конец мая у противника уже были планы. Говорили, что будет летнее наступление. Оно началось атаками на Сумщину», — говорит Николай Маломуж.

Генерал напомнил, как рассказывали, что враг имеет планы и по полному захвату Донбасса, наступлению на Днепропетровщину, Запорожье.

«Но видим в результате контратаки наших войск в Сумской области, никакие буферные зоны не созданы, провалилось наступление и на Запорожье. Попытки рф захватить Донетчину, сначала Константиновку, и дальше развивать наступление, это также не реализовалось. Даже те тактические задачи, которые россияне ставили себе на лето, а уже прошло полтора месяца так называемого наступления, не реализовались. Поэтому захватчик не имеет ресурсов для развертывания стратегических наступательных операций на разных направлениях», — резюмировал генерал.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что поражение Украины может казаться невероятным, но невероятное случается довольно часто.

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