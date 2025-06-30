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Наступление россии провалилось: эксперты назвали причину
Летняя наступательная операция россии в Украине терпит неудачу всего через несколько недель после начала, несмотря на рекордное количество атак на нескольких фронтах. Анализ данных, проведенный The Telegraph, показывает, что москва на пути к преодолению собственного рекорда, установленного в мае, по количеству наступательных операций. Однако большое количество атак не привело к значительным прорывам на поле боя.
россия провела зимние месяцы, наращивая человеческие ресурсы, совершенствуя тактику и улучшая координацию ракетных и беспилотных ударов. Сначала были признаки, что это приносит результаты. В мае российские войска продвигались самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года, завоевывая в среднем 14 квадратных километров в день — вдвое больше, чем в апреле, согласно данным DeepState, украинского проекта из открытых источников, отслеживающего территориальные изменения, пишет The Telegraph.
Постоянные успехи были достигнуты в Донецкой области, особенно между Покровском и Константиновкой, двумя ключевыми целями москвы. Но через несколько недель после начала кампании импульс слабеет.
«Сейчас у россиян действительно нет возможности начать что-то новое и особенное. Летняя наступательная операция будет лишь продолжением того, что они делали весной», — сказала The Telegraph Анжелика Эванс, аналитик по россии в Институте изучения войны (ISW).
В Сумской области российские войска, кажется, полностью остановились. Зато Украина отвоевала часть территории. Павел Нарожный, украинский военный аналитик из Сум, сказал The Telegraph, что главной целью россии в регионе была Юнаковка, а это прямая трасса в Сумы. Если россии удастся захватить ее, она перейдет к соседним селам на краю большого леса. По словам Нарожного, это будет «катастрофой» для Украины: «Лес ведет прямо в город Сумы, поэтому если им удастся завести артиллерию в Юнаковку и в лес, они смогут достать Сумы с помощью артиллерии».
Кампания в Сумской области является частью более широких усилий россии по созданию буферной зоны вдоль границы, направленных на сдерживание украинских беспилотников и трансграничных рейдов. Киев использовал этот регион в качестве плацдарма для вторжения на Курщину в 2024 году.
Однако, хотя Сумы символическая и стратегическая цель, это лишь часть летнего наступления. Украинские чиновники заявили, что россия также пытается прорвать границу Днепропетровской области и продолжает наступать. Она хочет захватить Краматорск, Константиновку и Славянск.
«Чтобы захватить Краматорск, им понадобилось бы дополнительно 100 000 бойцов, — сказал украинский сержант. — Им понадобилось 40 000, чтобы захватить Авдеевку, 70 000, чтобы захватить Бахмут, и это включало некоторых очень хорошо подготовленных наемников „Вагнера“».
Россияне находятся в затруднительном положении, учитывая уровень понесенных ими потерь, сказал Ник Рейнольдс, эксперт по вопросам боевых действий в Королевском объединенном институте оборонных служб.
«Они не в состоянии выдержать это давление из-за нехватки запасов оружия, в том числе артиллерии и бронетехники», — отметил эксперт.
Растягивание сил по всей Украине также является частью «оперативной теории победы» россии — достичь «систематического коллапса» украинской армии путем интенсивного давления, а не путем большого прорыва, сказал Рейнольдс. «Российские силы, кажется, приняли, что так и должно быть в войне, хотя это неправда», — добавил он.
В то же время разведка сообщает, что , несмотря на огромные потери, россия готовится к усилению атак.215
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