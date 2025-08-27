- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Слишком много секса: на популярную певицу во время выступления пытались напасть (фото)
Популярная певица Анна Тринчер, недавно выпустившая провокационный клип, шокировала видео со своего концерта. Во время выступления в Тернополе на сцену к артистке пытались выбежать двое мужчин. Охрана сумела вовремя их остановить, испугав Тринчер.
На своей странице в социальной сети Анна выложила видео инцидента и призналась, что даже не сразу поняла, что произошло.
«Я очень испугалась, если честно… Что в уме у этих людей? - поделилась мыслями Анна. — Большое спасибо охране за мгновенную реакцию».
Поклонники разделились в своих комментариях. Были и те, кто считает выступления Тринчер слишком откровенными и провокационными.
«Пусть меня осудят тысячи людей)) но мне кажется, что того секса уж как-то многовато, еще немного и скоро совсем голая будет снимать клипы и концерты, вот что и получает, — поделились впечатлением. — Пусть лучше этот случай будет пиаром, потому что в нашей стране много дерьма льется, а этот парень тому пример».
«Ань, хорошо справилась и адекватно среагировала, не растерялась», — отметили в ответ.
«Что должно быть в головах этих людей, чтобы такое делать? — были поражены в сети. — Большая благодарность охране».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что певица растрогала сеть до слез.878
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку