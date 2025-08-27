Слишком много секса: на популярную певицу во время выступления пытались напасть (фото)

Популярная певица Анна Тринчер, недавно выпустившая провокационный клип, шокировала видео со своего концерта. Во время выступления в Тернополе на сцену к артистке пытались выбежать двое мужчин. Охрана сумела вовремя их остановить, испугав Тринчер.

На своей странице в социальной сети Анна выложила видео инцидента и призналась, что даже не сразу поняла, что произошло.

«Я очень испугалась, если честно… Что в уме у этих людей? - поделилась мыслями Анна. — Большое спасибо охране за мгновенную реакцию».

По словам певицы, она очень испугалась

Артистка рассказала подробности ситуации в соцсети

Поклонники разделились в своих комментариях. Были и те, кто считает выступления Тринчер слишком откровенными и провокационными.

«Пусть меня осудят тысячи людей)) но мне кажется, что того секса уж как-то многовато, еще немного и скоро совсем голая будет снимать клипы и концерты, вот что и получает, — поделились впечатлением. — Пусть лучше этот случай будет пиаром, потому что в нашей стране много дерьма льется, а этот парень тому пример».

«Ань, хорошо справилась и адекватно среагировала, не растерялась», — отметили в ответ.

«Что должно быть в головах этих людей, чтобы такое делать? — были поражены в сети. — Большая благодарность охране».

