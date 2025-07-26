Саундтрек к самой жаркой ночи: популярная певица поразила откровенным видео

Популярная певица и блогер Анна Тринчер, недавно показавшая фотографии из Парижа, поразила новой работой. Артистка выпустила песню «Пионы» и клип на нее, поражающий мощной сексуальностью. По словам певицы, композиция о «влюбленности в себя». Над клипом работал популярный режиссер Герман Ненов, который уже работал с Тринчер над хитом «Зірочка, палай!». В видео Тринчер, известная экспериментами со своей внешностью, в красном комбинезоне предстает в сексуальных позах на фоне цветов.

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«И знаете, когда вам говорят, что мир не крутится вокруг вас, — просто включайте „Пионы“ и доказывайте обратное, — написала Анна на своей странице в социальной сети. — То же чувство, когда должна была выйти песня для занятий любовью, а родилась для влюбленности… в себя. Эта песня для того, чтобы каждая женщина почувствовала себя той самой — незабываемой, желанной и особенной. Той, о которой мечтают. Той, о которой вспоминают».

Кадр из клипа "Пионы"

Поклонники отреагировали под видео в комментариях и поделились впечатлениями.

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«Эта песня — это просто ваууу! — написали в сети. — Такая нежная, соблазнительная и одновременно чувственная… „Пионы“ звучат, как саундтрек к самой жаркой ночи. Аня, ты невероятная!»

По словам певицы, это композиция о "влюбленности в себя"

«Я еще никогда не испытывала такого экстаза и наслаждения от клипа и трека, — признались поклонники. — Аня, ты открылась с совсем другой стороны, откровенной, соблазнительной, а главное — такой искренней и настоящей! Это тот уровень, которого ты достигла — и я в восторге».

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«Первая песня Тринчер, которая мне действительно зашла, припев действительно крутится в голове на повторе», — поделились впечатлениями.

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