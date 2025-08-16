За что это: Анна Тринчер тронула сеть признанием

Популярная певица Анна Тринчер, поразившая откровенное видео, призналась в собственных переживаниях. По словам артистки, много лет она боролась с хейтом, пытаясь примириться с такой стороной популярности. На своей странице в социальной сети Анна выложила видео с моментами преодоления невзгод на пути к успеху. Начиная с участия в детском популярном песенном шоу, когда ей было тринадцать лет.

ВІДЕО ДНЯ

— С 13 лет и по сей день, когда я появилась в публичном пространстве, я постоянно «переваривала» тонны грязи, которую на меня выливали люди, даже никогда со мной не встречавшиеся, — призналась Анна. — Тогда, маленькая, я не понимала, за что это. И, к сожалению, начала искать причину в себе… чуть не поверила, что заслужила такое отношение, что со мной что-то не так.

С тех пор я прошла разные этапы «принятия» этой стороны публичности. Но категорически не хочу с ней мириться. Именно поэтому я показываю лица тех, кто оставляет такие комментарии. Возможно, где-то «льд тронется» и люди начнут осознавать ответственность за свои слова.

Я выстояла. Сегодня меня трудно задеть людским невежеством — скорее, я чувствую жалость к таким людям. Но… у кого-то в этот раз не получилось.

РЕКЛАМА

Поклонники поддержали певицу и поблагодарили ее за откровенность.

«Помню тебя с детского „Евровидения“ в Софии!» — поделилась певица Екатерина Бужинская.

РЕКЛАМА

«Обнимаю тебя, маленькая стальная крошка», — растрогались в комментариях.

«Нужно иметь огромную силу, чтобы пройти такой путь с высоко поднятой головой, — поделились впечатлением. — Ты для меня маленькая смелая девочка и пример не сдаваться».

«Спасибо, что делишься и освещаешь обратную сторону медийности, обнимаю, ты самая лучшая», — добавили в сети.

РЕКЛАМА

Ранее популярная певица рассказала о своем рационе.

176

Читайте нас в Facebook