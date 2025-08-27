Бизнес на уклонистах: в Одесской области военные зарабатывали миллионы на побеге мужчин из Украины

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили преступную группу, занимавшуюся незаконной переправкой мужчин призывного возраста через государственную границу Украины в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2024 году на территории Одесской области действовала целая сеть, в которую входили как военнослужащие, так и гражданские посредники. Они организовали полный «пакет услуг» для побега за границу, обходя официальные пункты пропуска.

Как работала схема

Организаторы искали «клиентов» через специальные каналы в мессенджерах. После этого они занимались полным сопровождением:

• Транспортировка: доставляли уклонистов к пограничной полосе.

• Инструктаж: Предоставляли подробные инструкции и маршруты для пересечения границы.

• Сопровождение: обеспечивали «фактическое или онлайн сопровождение» при пересечении границы, а также контакты с пособниками в Молдове.

• Стоимость: Цена «услуг» составляла от 5 до 10 тысяч долларов с одного человека.

Следствие уже подтвердило незаконную переправку не менее 36 мужчин.

В настоящее время нескольким военнослужащим, причастным к схеме, доложено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Суд избрал им меру пресечения в виде залога. Досудебное расследование продолжается.

Как писали «ФАКТЫ», недавно возле Ужгорода задержали нарушителей, пытавшихся пересечь границу на самокатах.

