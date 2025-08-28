Жеребьевка Кубка Украины по футболу, 1/16 финала: кто достался «Динамо» и «Шахтеру» (видео)

В четверг, 28 августа, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Кубка Украины, из которого уже успели вылететь пять представителей элитного дивизиона — «Оболонь», «Заря», «Эпицентр», «Кудривка» и «Колос».

Борьбу за новый трофей на стадии 1/16 финала продолжат 11 клубов из УПЛ, 12 из первой лиги, а также 4 из второй и 5 из аматорской лиг (ЮКСе, победившей винницкую «Ниву» — 3:1, засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за участие в матче незаявленного футболиста).

По итогам «слепой» жеребьевки путевки в 1/8 Кубка страны, который в прошлом сезоне выиграл «Шахтер», оспорят (базовые даты проведения поединков — 17 и 24 сентября):

«Александрия» — «Динамо» (Киев)

«Шахтер» (Донецк) — «Полесье-Ставки» (Киевская область)

«Рух» (Львов) — «Полесье» (Житомир)

«Кривбасс» (Кривой Рог) — «Чернигов»

«Металлист» (Харьков) — ЛНЗ (Черкассы)

«Левый берег» (Киев) — «Виктория» (Сумы)

«Ингулец» (Петрово) — «Подолье» (Хмельницкий)

«Металлург» (Запорожье) — «Феникс-Мариуполь»

«Буковина» (Черновцы) — «Карпаты» (Львов)

«Нива» (Тернополь) — «Полтава»

«Локомотив» (Киев) — «Верес» (Ровно)

«Лесное» (Киев) — «Олимпия» (Савинцы, Полтавская область)

«Нива» (Винница) — «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)

«Денгофф» (Дениховка, Киевская область) — «Агробизнес» (Волочиск)

«Агротех» (Тишковка, Кировоградская область) — «Черноморец» (Одесса)

«Колос» (Полонное, Хмельницкая область) — «Металлист 1925» (Харьков)

