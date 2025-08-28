- 14:35 Жеребьевка Кубка Украины по футболу, 1/16 финала: кто достался «Динамо» и «Шахтеру»
Жеребьевка Кубка Украины по футболу, 1/16 финала: кто достался «Динамо» и «Шахтеру» (видео)
В четверг, 28 августа, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Кубка Украины, из которого уже успели вылететь пять представителей элитного дивизиона — «Оболонь», «Заря», «Эпицентр», «Кудривка» и «Колос».
Борьбу за новый трофей на стадии 1/16 финала продолжат 11 клубов из УПЛ, 12 из первой лиги, а также 4 из второй и 5 из аматорской лиг (ЮКСе, победившей винницкую «Ниву» — 3:1, засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за участие в матче незаявленного футболиста).
По итогам «слепой» жеребьевки путевки в 1/8 Кубка страны, который в прошлом сезоне выиграл «Шахтер», оспорят (базовые даты проведения поединков — 17 и 24 сентября):
«Александрия» — «Динамо» (Киев)
«Шахтер» (Донецк) — «Полесье-Ставки» (Киевская область)
«Рух» (Львов) — «Полесье» (Житомир)
«Кривбасс» (Кривой Рог) — «Чернигов»
«Металлист» (Харьков) — ЛНЗ (Черкассы)
«Левый берег» (Киев) — «Виктория» (Сумы)
«Ингулец» (Петрово) — «Подолье» (Хмельницкий)
«Металлург» (Запорожье) — «Феникс-Мариуполь»
«Буковина» (Черновцы) — «Карпаты» (Львов)
«Нива» (Тернополь) — «Полтава»
«Локомотив» (Киев) — «Верес» (Ровно)
«Лесное» (Киев) — «Олимпия» (Савинцы, Полтавская область)
«Нива» (Винница) — «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
«Денгофф» (Дениховка, Киевская область) — «Агробизнес» (Волочиск)
«Агротех» (Тишковка, Кировоградская область) — «Черноморец» (Одесса)
«Колос» (Полонное, Хмельницкая область) — «Металлист 1925» (Харьков)
Фото УАФ
