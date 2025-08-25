В четверг, 28 августа, киевское «Динамо», потерпевшее поражение в гостевой встрече с «Маккаби» из Тель-Авива (1:3), проведет в польском Люблине номинально домашний поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против сильнейшего клуба Израиля (арбитр — Никола Дабанович из Черногории).

ВІДЕО ДНЯ

Подопечные Александра Шовковского, не участвующие в 1/32 финала розыгрыша Кубка Украины, перебрались из Сербии в Польшу и целенаправленно готовятся к ответной встрече. Имеет время на подготовку и «Маккаби», стартовый матч которого в чемпионате Израиля против «Хапоэля» из Петах-Тиквы перенесли.

За 60 лет выступлений в еврокубках «Динамо» в дуэлях на вылет 10 раз проигрывало первую встречу с разницей в два мяча и, к сожалению, ни разу после этого не проходило дальше: с «Андерлехтом» — 2:4, 0:3 в 1992-м, с «Рапидом» — 0:2, 2:4 в 1996-м, с «Бешикташем» — 1:3, 0:0 в 2002-м, с «Рубином» — 0:2, 1:2 в 2011-м, с «Валенсией» — 0:2, 0:0 в 2014-м, с «Манчестер Сити» — 1:3, 0:0 в 2016-м, с «Аяксом» — 1:3, 0:0 в 2018-м, с «Вильярреалом» — 0:2, 0:2 в 2021-м, с «Бенфикой» — 0:2, 0:3 в 2022-м и с «Зальцбургом» — 0:2, 1:1 в 2024-м.

В предстоящей встрече букмекеры, как не удивительно, видят фаворитом «Динамо». К примеру, контора Vbet ставки на победу чемпиона Украины в основное время принимает с коэффициентом 2,18, на ничью — 3,83, на выигрыш израильтян — 3,18. При этом букмекеры мало сомневаются в том, что далее пройдет именно «Маккаби»: 4,60 — на проход киевлян против 1,15 — на проход команды из Тель-Авива.

РЕКЛАМА

В прямом эфире трансляцию матча «Динамо» — «Маккаби» смотрите на территории Украины (начало — в 21:00) на телеканале «2+2» и на «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно следить за поединком на платформе онлайн-телевидения, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. Ответный матч

28 августа (четверг)

РЕКЛАМА

«Динамо» — «Маккаби» 21:00 «2+2», «Киевстар ТВ»

Напомним, что в случае успешного прохождения израильского барьера «Динамо» выйдет в основной раунд Лиги Европы, а в случае неудачи — в основной турнир Лиги конференций.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов от кипрского «Пафоса».

Фото ФК «Динамо»



РЕКЛАМА

99

Читайте нас в Facebook