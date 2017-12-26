В ДТП на Тернопольщине: два человека погибли, еще пятеро, включая двух полицейских, травмированы

Серьезное двойное дорожно-транспортное происшествие произошло на Тернопольщине вблизи села Ивашкивцы. Во время осмотра места аварии, в которой погиб 56-летний местный житель, приехавший для осмотра места происшествия автомобиль полицейских и машину свидетелей Renault протаранил «Mercedes Sprinter».

В результате второго ДТП получил тяжелые травмы сидевший в легковушке 28-летний свидетель, который потом скончается в машине скорой помощи. Еще пятеро человек, среди которых — оформлявшие протокол по первой аварии двое полицейских, — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы с переломами и сотрясением головного мозга.

Как сообщает прокуратура Тернопольской области, по данному факту открыто уголовное производство, ведется следствие.

Напомним, 25 декабря на трассе Киев — Харьков в Полтавской области микроавтобус не разминулся с грузовиком MAN, водитель погиб.

