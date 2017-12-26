﻿

USD 27.94
RSS
Знак ДТП

В ДТП на Тернопольщине: два человека погибли, еще пятеро, включая двух полицейских, травмированы

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

26.12.2017 22:14 486

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Серьезное двойное дорожно-транспортное происшествие произошло на Тернопольщине вблизи села Ивашкивцы. Во время осмотра места аварии, в которой погиб 56-летний местный житель, приехавший для осмотра места происшествия автомобиль полицейских и машину свидетелей Renault протаранил «Mercedes Sprinter».

В результате второго ДТП получил тяжелые травмы сидевший в легковушке 28-летний свидетель, который потом скончается в машине скорой помощи. Еще пятеро человек, среди которых — оформлявшие протокол по первой аварии двое полицейских, — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы с переломами и сотрясением головного мозга.

Как сообщает прокуратура Тернопольской области, по данному факту открыто уголовное производство, ведется следствие.

Напомним, 25 декабря на трассе Киев — Харьков в Полтавской области микроавтобус не разминулся с грузовиком MAN, водитель погиб.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии