В ДТП на Тернопольщине: два человека погибли, еще пятеро, включая двух полицейских, травмированы
Серьезное двойное дорожно-транспортное происшествие произошло на Тернопольщине вблизи села Ивашкивцы. Во время осмотра места аварии, в которой погиб 56-летний местный житель, приехавший для осмотра места происшествия автомобиль полицейских и машину свидетелей Renault протаранил «Mercedes Sprinter».
В результате второго ДТП получил тяжелые травмы сидевший в легковушке 28-летний свидетель, который потом скончается в машине скорой помощи. Еще пятеро человек, среди которых — оформлявшие протокол по первой аварии двое полицейских, — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы с переломами и сотрясением головного мозга.
Как сообщает прокуратура Тернопольской области, по данному факту открыто уголовное производство, ведется следствие.
Напомним, 25 декабря на трассе Киев — Харьков в Полтавской области микроавтобус не разминулся с грузовиком MAN, водитель погиб.
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