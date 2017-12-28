Вадим Бжезинский: «Признаюсь, что до кулинарного шоу я не готовил ни одного из тех блюд, что задавали судьи, кроме борща и эклеров»

Победителем седьмого сезона «МастерШеф» стал 30-летний мебельщик из Каменского

Ровно четыре месяца длилось кулинарное состязание в проекте канала СТБ «МастерШеф» за звание лучшего повара страны. Победителем седьмого сезона шоу стал 30-летний житель Каменского (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области Вадим Бжезинский, который в начале 2018 года и отправится в Париж — в одну из лучших кулинарных школ Европы. Именно Вадиму удалось поразить судей проекта своими гастрономическими шедеврами, за что он получил заветное место сначала в сотне, а затем стал лучшим кулинаром. При этом парню пришлось пройти сложные испытания, связанные не только с готовкой еды, но с логикой и эрудицией. Однажды Вадим даже находился в шаге от вылета из проекта. Он до сих пор с ужасом вспоминает тот день.

«Приятель разбудил меня в три часа ночи: „Все, записываю тебя на кастинг кулинарного шоу“»

— Поздравляем с победой! Было ощущение, что именно вам достанется главный приз?

— Признаюсь, победа стала для меня полной неожиданностью, — говорит Вадим Бжезинский. — Когда услышал свою фамилию, даже не сразу понял, что это обо мне. Хотя так получилось, что из всех близких я, наверное, единственный, кто не верил в собственную победу. Помню, мой лучший друг Саша еще после первого кастинга сказал: «Вот увидишь, приз „МастерШефа“ будет твой». А я лишь смеялся в ответ.

— Неужели настолько не верили в свои силы?

— Мечтал попасть хотя бы в десятку. Мои конкуренты реально были гораздо более опытными. Другое дело, что я очень быстро стал учиться. Подхватывал новые знания буквально на лету. Просто мне это доставляло удовольствие. А теперь уже и не представляю своей жизни без кулинарии. Вот еще подучусь во Франции! Спасибо проекту «МастерШеф», который направил меня как победителя в одну из лучших кулинарных школ Европы.

— Когда приедете из Парижа, вернетесь в родное Каменское?

— Нет, решил остаться в Киеве. Живу здесь уже около месяца. Пока снимаем квартиру вместе с другом. Вот сейчас думаем запустить кулинарный канал в Интернете — знаете, данная тема сейчас очень популярна.

— А как насчет собственного ресторана?

— О! Это мечта любого повара. Но все упирается в финансы. Конечно, в моих планах есть и открытие ресторана. Даже поступило несколько предложений о партнерстве. И есть люди, которые готовы вложить средства в проект. На самом деле, я давно уже мечтаю открыть собственный стейк-хаус. Причем не один, а сделать сеть таких заведений по всей Украине. Однако я прекрасно понимаю, что выше головы не прыгнешь. Сейчас собственных денег на подобный проект у меня нет. А вот как только появятся — тут же реализую заветное желание.

— Как вы попали в «МастерШеф»?

— Совершенно случайно. Больше полугода назад я приехал на недельку в гости к своему другу в Киев. Мы не виделись четыре года и славно погуляли по столице. Киев — волшебный город. После чего, немного тоскуя, я поехал на поезде домой в Каменское. Помню, лежу на своей полке в купе, часов 12 ночи, и тут по телефону звонит друг: «Канал СТБ объявил кастинг на проект „МастерШеф“. Давай я тебя запишу». Предложение было неожиданным, и я отказался. «Саня, — говорю, — ты представляешь, какие грамотные люди туда придут? Что я против них?!» Но Саша, видимо, верил в меня гораздо больше, чем я сам. Во второй раз он мне перезвонил в три часа ночи. Разбудил со словами: «Все, записываю тебя на кастинг! А ты как хочешь». Я приехал домой и свой первый кастинг проходил по скайпу. Все закончилось хорошо, меня взяли в сотню участников. Но даже тогда я не думал о победе. А вот все, что случилось позже, было как в волшебном сне. Я попал сначала в пятидесятку, потом в двадцатку, потом в десятку и в конце концов победил!

— Почему ваш друг так в вас верил?

— Саша меня прекрасно знает еще со времен жизни в Каменском. Помнит, как я, появляясь у него в гостях, сразу становился к плите и что-нибудь «мастерил». Правда, я готовил практически везде: у себя дома, у друзей. И всегда все были в восторге от моих блюд. Я этому особого значения не придавал. Просто делал то, что мне нравилось.

«Иногда друзья просят побаловать их сладеньким. Обычно пеку штрудель»

— Кто же вас научил готовить?

— Да не было у меня никакого учителя, — пожимает плечами Вадим. — Скорее, к этому подвела сама жизнь и мой рабочий график. Я приходил с работы в шесть часов вечера страшно голодный. А я такой человек — не буду лежать и ждать, пока мне принесут еду на блюдечке. Шел в магазин, покупал продукты, потом на кухню — и к плите. Кстати, мой папа тоже очень любил готовить. Может, это у нас в роду по мужской линии. А весь секрет, наверное, в том, что я от приготовления еды получаю удовольствие. Вот разбуди меня в два часа ночи и скажи, что надо что-то сварить или испечь, тут же встану и примусь за дело. Бывало, что компания друзей просила меня вдруг, среди ночи, побаловать их сладеньким.

— И что же, это может быть в ночное время?!

— Да, обычно я пеку штрудель. А что такого? По-моему, совершенно несложное блюдо. Сначала сделать тесто, потом карамелизировать яблоки, замочить изюм, скатать штрудель — и в духовку. На все про все у меня уходит чуть больше часа времени.

— Получается, вам нет особой разницы, что готовить — стейки, штрудели…

— Честно говоря, нет. Главное, чтобы были подходящие продукты и, конечно, фантазия. Даже не могу сказать, какое блюдо у меня любимое. Наверное то, на которое трачу меньше всего времени. Но для меня несложно приготовить пасту болоньезе и карбонару. Хотя больше всего нравится просто потушить кусочками говядину с овощами, специями и грибами. Пальчики оближешь! Это вам не высокая кухня, с которой приходится повозиться.

— Вы когда-нибудь работали поваром?

— Моя жизнь до последнего времени не была связана с кулинарией. Я окончил в Каменском профессиональный лицей, получив образование водителя-механика категорий В и С. Правда, водителем так и не довелось поработать. Зато попробовал себя во многих других специальностях. Кем я только ни был! Как-то даже поехал в Москву на заработки. Трудился там электриком. Потом отправился искать счастья в Тулу. Помню, ребята из моей бригады всегда отпускали меня за час до окончания рабочего времени — чтобы я приготовил что-нибудь вкусненькое на ужин. Так их разбаловал, что они уже не хотели питаться в столовой.

Но потом я таки вернулся в родное Каменское и устроился на работу — изготовлял крашенные фасады. Трудился там пять лет. Собственно, до того момента, как попал на проект. Кстати, ребята с работы говорили, что держат для меня место, если вдруг захочу вернуться. Но теперь, похоже, жизнь моя будет связана совершенно с другим. Я сейчас полностью отдан кулинарии, от которой получаю невероятный кайф. Знаете, это когда чувствуешь себя счастливым человеком. Мне давно хотелось найти такую работу.

— Какое блюдо на проекте вам далось тяжелее всего?

— Признаюсь, до того времени, как я попал на шоу, я не готовил ни одного блюда из тех, что задавали судьи, кроме борща! Правда, вру: один раз делал эклеры, но они у меня не получились. Оказалось, что просто неправильно заваривал крем.

— Однажды вы чуть не вылетели из проекта…

— Ой, это был, наверное, самый сложный и переломный момент за все время моего «МастерШефа». Меня ведь с проекта, по сути, выгнали. История была достаточно банальной. Ко мне из Каменского приехал приятель, которого я давно не видел. Мы отметили его помолвку, и так случилось, что празднование затянулось до шести утра. А наутро у меня была съемка. Я пришел на нее с перекошенным лицом, понимая, что в таком состоянии не могу выйти на площадку. Гримеры, правда, предлагали привести меня в порядок, но я отказался. А вот продюсеры шоу заявили, дескать, отправляйся домой. Судьи проекта никак не могли повлиять на их решение. Единственный, кому удалось переломить ситуацию, — Эктор. Он сказал, что каждый имеет право на ошибку. Потом мне признался, что за семь лет проекта в первый раз просил у продюсеров о ком-то из участников.

— Что вы тогда чувствовали?

— Было невероятно стыдно и обидно. Я понимал, что шоу для меня закончилось и мечта так и осталась нереализованной. Это были ужасные несколько часов. Уже попросил своего друга, чтобы приехал на машине и забрал меня. И в тот момент, когда собирался покинуть съемочную площадку, мне сказали, что я остаюсь. Заступничество Эктора вернуло меня в шоу. Это был самый счастливый день! Я понял, что ни в коем случае не могу подвести людей, которые в меня поверили. И теперь уж точно должен идти до конца.