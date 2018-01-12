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Валентина Мудрык

Журналист ТСН Валентина Мудрык: «Если после сюжета Олег Винник захочет встретиться со мной лично, расскажу, как все было»

Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

12.01.2018 19:32 1063

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После выхода сюжета журналиста ТСН («1+1») Валентины Мудрык, снятого в родном селе Олега Винника Червоный Кут, разразился настоящий скандал. Продюсер Винника обвинил канал в передергивании фактов и даже угрожал судом. Причиной стало раскрытие нескольких мифов, окутывавших персону одного из самых популярных украинских артистов. В том числе относящихся к его личной жизни.

Сюжет о родном доме Олега Винника снимали два дня. Группа ТСН ездила в села Червоный Кут и Сердюкивка — на родину супруги Олега Таисии Сватко. Валентина Мудрык говорит, что, готовясь к командировке собиралась лишь рассказать об истоках жизни и творчества кумира миллионов.

— Вы предполагали, что ваш сюжет вызовет такую бурю эмоций?

— Конечно нет! Впервые об Олеге Виннике я узнала осенью прошлого года. Мне позвонила моя знакомая и в середине разговора призналась, что сейчас слушает альбом Олега Винника. Я спросила: «А кто это?» Она воскликнула: «Как же? Это он поет „Нино“, „Волчица“. Да у него каждая песня — хит!» А ближе к Новому году я стала слышать имя Винника со всех сторон и мне стало интересно узнать, кто же это такой. На Ютубе у Олега оказались миллионы просмотров его клипов. Его называют «королем эстрады» и кумиром украинских женщин. Учитывая такую сумасшедшую популярность, логично было для меня как журналиста сделать материал, рассказывающий о начале его жизни и истоках творчества.

— Известно, что Винник избегает разговоров на личные темы.

— Он уклоняется от прямых ответов. Из Википедии я узнала, что Олег родился в селе Вербовка. Когда я туда позвонила, мне сказали, что, когда Олегу было два года, его семья переехала в село Червоный Кут. К тому моменту я уже решила, что буду делать сюжет о его родине, земляках и семье. Мы с водителем и оператором поехали в Червоный Кут. Это 200 километров от Киева, больше двух часов езды. Первое место, где начали снимать — местный сельсовет. В большом холле сразу бросилась в глаза доска почета, где были фотографии людей, которыми гордится село. Среди них, конечно, и Олег Винник. Вы бы видели счастливые глаза главы местного сельсовета Людмилы Гоменюк, когда я ей сказала, что мы делаем сюжет о Виннике. «Это наша большая гордость!» — сказала она и тут же назвала точную дату его крайнего приезда в родное село — 26 августа 2017 года. Я спросила и о семейном статусе Олега, правда ли, что его супруга — Таюне — бэк-вокалистка артиста. Людмила подтвердила, сказав, что свою свадьбу Олег справлял в селе. Он — прекрасный семьянин, и сейчас односельчане только смеются, слыша разговоры о том, что Винник — «нетрадиционной ориентации».

— Кто показал вам, где находится родительский дом Олега?

— Об этом в селе знают все. Дом стоит недалеко от местной церкви. Хата небольшая, но я и не ожидала увидеть хоромы. Просто на каком-то этапе мне стало немного по-человечески жаль людей, которые там живут. Наверное, это произошло после того, как к нам подошла сестра Олега Наталья. Мы с оператором стояли за забором, я позвала: «Хозяева!» — и она вышла из дома. Я представилась, и сестра, немного стесняясь, стала с нами говорить. Я спросила, часто ли приезжает Олег, она просто ответила: «Редко». Рассказала, что он давно не ночует в родительском доме, заезжает лишь на пару часов, когда у него неподалеку проходят концерты. Сказала, что общих фотографий с братом у нее нет. Сестра не осуждала Олега, а говорила все, как есть. Мы общались минут десять, пока кто-то не позвал ее со двора. Она ушла, мы прождали минут пятнадцать, но к нам так никто и не вышел.

— И тогда вы встретили представителя Олега Винника?

— К нашей съемочной группе подъехала машина с местными номерами как раз в тот момент, когда мы собирались отъезжать от хаты. Вышел мужчина, представился доверенным лицом Олега: Сергей, директор агрофирмы из соседнего села. Он спрашивал, почему мы приехали без предупреждения и что собираемся снимать. Когда узнал, что ничего скандального, согласился даже на съемки в собственном доме, признавшись, что он — большой фанат Винника. Мы обменялись телефонами, должны были встретиться на следующий день. Но вечером Сергей перезвонил, сказал, что говорил с Олегом и тот против таких съемок.

— У вас не было ощущения, что в селе люди с опаской говорят о Виннике?

— Нет! Все они говорили о нем с большой любовью и гордостью. Каждый, вспоминая Олега, признавался, что мечтает, чтобы он дал концерт в родном селе. А потом добавлял: «Ну, это на его совести…» Знаете, ведь они хранят в местном клубе первую гитару Олега как самую большую реликвию! Она в рабочем состоянии, но играть на этой электрогитаре не позволяют никому. Говорят: «Никто не сможет спеть песни Олега так, как он!»

— Кто рассказал вам о первой любви Олега?

— Это был его друг детства Иван Евтушенко. Мы встретились у его дома. Иван признался, что не видел Олега уже 27 лет и мечтает пожать ему руку. Рассказывал, что, когда в августе узнал, что в село приехал Олег, бежал к его дому со всех ног, но так и не успел повидаться. Это Иван признался, что, как ему кажется, песня «Нино» на самом деле посвящена девушке Нине, с которой Олег в школе сидел за одной партой и в которую якобы был влюблен. Нина, кстати, до сих пор живет в селе.

— Но она не захотела говорить!

— К сожалению. Нина очень красивая женщина. Она работает в местном магазине. Когда мы зашли к ней на работу и представились, Нина ответила, что может сказать что-то, что не понравится Олегу, поэтому лучше промолчит.

— Что же обидело больше всего Олега Винника в вашем сюжете?

— Для меня реакция команды Олега была неожиданной. Мы показали в сюжете лишь то, что о нем говорили односельчане. У меня и в мыслях не было осуждать Винника за то, что он редко навещает родных. В конце концов это его выбор. Не понимаю, на что он обиделся. Олег говорит, что, запрещая общаться с журналистами, оберегает своих близких. Но мы никого не заставляли с нами говорить! И если после этого сюжета Олег захочет встретиться со мной лично, я с удовольствием расскажу, как все было.

— Вы просто разрушили сказку.

— Знаете, когда я ехала в Червоный Кут мне хотелось сделать душевный материал. Чтобы сестра сказала теплые слова об Олеге. Но она просто была очень сдержанна. Без осуждения. Может, для кого-то мы и разрушили сказку о свободном загадочном мачо. Но я не думаю, что количество его поклонников станет меньше. И — кто знает? — может, после сюжета Олег таки решит дать концерт в родном селе. По крайней мере, теперь он знает, что его там очень ждут.

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