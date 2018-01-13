Джек-пот свыше 450 миллионов долларов сорвал 20-летний парень из Флориды

В пятницу, 12 января, стало известно, кому неделю назад улыбнулась удача и принесла выигрыш в размере 451 миллиона долларов. Обладателем счастливого лотерейного билета оказался 20-летний Шейн Мисслер из города Порт-Ричи, штат Флорида.

Молодой человек купил в магазине 7-Eleven пять билетов лотереи Mega Millions накануне пятничного тиража. «У меня было предчувствие, что я выиграю. Но чтобы сорвать джек-пот!» — признался сияющий Мисслер репортеру газеты Tampa Bay Times.

Как и миллионы других американцев, поздно вечером 5 января Шейн расположился перед телевизором, чтобы следить за ходом тиража Mega Millions. Когда выпал последний шар, парень несколько минут сидел молча. Потом написал на своей страничке в Facebook: «Oh. My. God.». Вряд ли эти слова нуждаются в переводе.

Только после этого Шейн позвонил своему родному брату и сообщил новость. Уже утром в субботу он, по традиции, встретился с отцом в кафе и за чашкой кофе сказал ему: «Папа, я увольняюсь». Мистер Мисслер-старший удивленно посмотрел на сына и спросил: «Почему?»

Шейн ответил: «Твой сын теперь миллионер».

Продолжая свой рассказ газете Tampa Bay Times, Мисслер заявил: «Хотя я молод, думаю, я знаю, что делать с этими деньгами. Прошла всего неделя, а я уже прошел крэш-курс финансового менеджмента».

Далее Шейн сообщил, что он выбрал вариант единовременной выплаты выигрыша. Это означает, что Mega Millions выдаст ему чек на 281 миллион 874 тысячи 999 долларов. После уплаты налогов у парня останется 211 миллионов 406 тысяч 249 долларов и 25 центов.

Владелец магазина 7-Eleven получил премиальные от Mega Millions в размере 100 тысяч долларов.

Мисслер работал во Флориде на фирме, которая занималась видеосъемками. Он уже уволился. «Я просыпаюсь каждое утро и говорю: «Спасибо». А потом добавляю: «Гонись за мечтой!».

Шейн намерен с умом вложить деньги в акции и какой-нибудь надежный бизнес. «Конечно, сначала я помогу своей семье. Потом хочу немного отдохнуть. Но транжирить не буду. Это я знаю точно. Такой шанс дается раз в жизни».

Напомним, это был четвертый по величине джек-пот в истории лотереи Mega Millions. Комбинация, которая сделала Шейна Мисслера миллионером, выглядит так: 28, 30, 39, 59, 70 и дополнительный шар Mega Ball с числом 10.