В Черкасской области установили "солнечное дерево" для зарядки гаджетов

В Черкасской области в поселке Билозирка появилось «солнечное дерево» для подзарядки гаджетов. Об этом говорится в сообщении на сайте населенного пункта.

«Спонсором» такого чудо-дерева выступили местные власти, сумевшие получить средства из областного бюджета.

«Запуск данного проекта — это, в первую очередь, просветительская акция, направленная на повышение осведомленности жителей села, начало использования ими возобновляемых источников энергии. Ведь такие технологии уже давно применяют и в Европе, и во всем мире», — говорится в сообщении на сайте.

Дерево с солнечными панелями может одновременно заряжать до восьми устройств. Оно оснащено аккумуляторами мощностью в 200 ампер, которые рассчитаны на 10 лет службы. Солнечные панели должны проработать более 30 лет. При хорошей погоде энергии «дерева» должно хватать на сутки.

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