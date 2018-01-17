Водителей фур просят не ехать в сторону Киева

Водителям большегрузного транспорта из регионов в ближайшие дни рекомендуется тщательно планировать свои маршруты и по возможности избегать поездок через Киев. С такой рекомендацией выступила Служба автомобильных дорог Украины.

«В некоторых областях движение для таких автомобилей уже ограничено. При необходимости подобное решение будет принято и для транспорта, двигающегося в сторону Киева. Просим внимательно следить за новостями, чтобы ограничения движения не стали сюрпризом», — предупреждают в Укравтодоре.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в столице ограничения на въезд фур могут быть введены с 18 января. В этот день в городе ожидается резкое осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метель, гололедица. Ограничения на въезд коснутся как тяжеловесного, так и габаритного транспорта.

В Житомирской области, через которую транспортный поток традиционно активен, просят водителей тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств обязательно иметь во время поездок цепи противоскольжения. В период непогоды и сильных осадков, начиная с 17 января, лучше по возможности отказаться от длительных поездок в автотранспорте.

Напомним, накануне был ограничен въезд крупногабаритного и грузового транспорта в Одессу. Такие же меры ввели на некоторых трассах Николаевской области. Сейчас ограничения сняты.