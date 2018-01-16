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Из-за снегопада в аэропорту Одессы отменены рейсы

Из-за снегопада в аэропорту Одессы отменены рейсы (фото)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

16.01.2018 19:08 275

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Во вторник, 16 января, в международном аэропорту «Одесса» отменена значительная часть авиарейсов, еще часть — перенесена. Как сообщили в диспетчерской службе, отменены рейсы из Киева (Жуляны), Варшавы, Минска, Анкары, Стамбула и Дубая. Из Одессы вовремя не вылетели самолеты в Киев, Стамбул, Минск, Анкару и Дубай. Отметим, что международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Не сумел отправиться на учебно-тренировочный сбор в турецкую Анталью футбольный клуб «Черноморец». После нескольких часов пребывания в аэропорту команда была вынуждена вернуться на свою базу в Совиньоне.

В Одесской области из-за ухудшения погодных условий запрещено движение грузовиков на дорогах общего пользования государственного значения. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской обладминистрации.

В частности, с 14.00 16 января запрещено движение грузовиков на дорогах: Одесса- Киев, Одесса — Мелитополь — Новоазовск, Одесса — Рени и на других направлениях.

— В настоящее время на дорогах районов в регионе работают 87 единиц снегоуборочной техники, — сказал председательствующий на заседании глава областной администрации Максим Степанов. - Пока работает техника, проезд возможен, но как только она останавливается, возникают проблемы. Особенно сложная ситуация на Объездной дороге.

Как отметил начальник Гидрометцентра Черного и Азовского морей Виктор Сытов, территория Одесской области оказалась в зоне воздействия балканского циклона. В ближайшее время в регионе ожидается резкое ухудшение метеоситуации. В частности, усиление северо-западного ветра — до 24 м/сек, налипание мокрого снега.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, на дорогах в районах области создано 60 контрольных постов. Головин также попросил руководство области о содействии в решении вопроса ограничения выезда (въезда) с территории морских торговых портов крупногабаритных фур.

Губернатор также обратил внимание присутствовавшего на заседании исполняющего обязанности мэра Одессы Анатолия Орловского на ситуацию в городе, в частности, связанную с транспортными заторами.

Как сообщили «ФАКТАМ» в патрульной полиции, в Одессе официально запротоколированы 57 ДТП.

Ранее fakty.ua сообщали, что во вторник, 16 января, в Одессе сильная метель парализовала движение транспорта. В город временно запрещен въезд крупногабаритного и грузового транспорта.

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