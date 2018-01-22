Заключенных, отбывающих пожизненный срок, переведут из камер в казармы

В 2019 году сразу 114 заключенных, отбывающих пожизненные сроки, смогут быть переведены из обычных камер, в жилые помещения казарменного типа. Об этом «ФАКТАМ» сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов:

— Обычно сначала таких заключенных содержат в камерах на два человека. При этом 23 часа в сутки они вынуждены находиться взаперти. И лишь на час их могут вывести погулять во дворик. Теперь все будет несколько иначе. «Пожизненники», а их в украинских тюрьмах сейчас 1650 человек, из которых 22 — женщины, смогут получить право на более мягкие условия уже спустя десять лет после того, как попали в колонию.

Сейчас для пожизненно заключенных готовят специальные помещения — казарменного типа, в которых одновременно может находиться и по 50 человек. Заключенный пишет прошение, и его, если он отсидел положенные десять лет, могут перевести в многоместное жилое помещение, где будет другой распорядок дня. В пределах своего сектора «пожизненники» смогут свободно перемещаться по территории. Правда, с другими заключенными они по-прежнему пересекаться не будут.

Впрочем, такое право смогут получить не все «пожизненники». Те, кто совершил особо тяжкие преступления, как, например, маньяки, убившие много людей, так и останутся доживать свои дни в камерах.

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