Пропавшего в Киеве 9-летнего мальчика обнаружили в другой области

История с исчезновением 9-летнего киевского школьника Паши К., вызвавшая переполох в соцсетях, закончилась благополучно. Ребенка нашли за сто километров от Киева, на железнодорожном вокзале Малина Житомирской области — живым и здоровым. Оказывается, мальчик просто… решил навестить заболевшую бабушку, только не предупредил об этом родителей, сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер столичного полицейского главка Яна Семенюк.

— Ребенок ушел из группы продленного дня вчера (во вторник, 23 января. - Авт.) в три часа дня. Когда за мальчиком пришла его мама, учителя только руками развели. Перепуганные родители Паши тут же обратились в правоохранительные органы, — говорит Яна Семенюк. - Без преувеличения могу сказать, что на поиски ребенка были брошены большие силы столичных правоохранителей. Мы были готовы к любому развитию событий, хотя надеялись, конечно, на лучшее.

В ходе беседы с родителями пропавшего школьника нам удалось выяснить, что Паша очень привязан к своей бабушке, живущей в Житомирской области. Она воспитывала внука с раннего возраста, но пару лет назад уехала. Мальчик очень скучал по бабушке, которая в последнее время болела. У Паши были с собой карманные деньги, он сел на электричку и поехал в Малин. По нашей ориентировке его сняли с поезда.

С ребенком все хорошо. Никаких противоправных действий против него, к счастью, не применялось. А ведь маленький ребенок мог стать легкой добычей для преступников. Мальчика вернули родителям. Насколько нам известно, его не ругали, а просто объяснили, что так делать больше не нужно.

Напомним, как ранее сообщали fakty.ua, утром 13 апреля прошлого года 13-летняя девочка Настя из вполне благополучной семьи поехала в школу в селе Леточки Броварского района. Но там она не появилась и домой не вернулась. Задержали ее на следующий день при попытке пешком перейти границу с Россией в Сумской области.

Настя рассказала пограничникам, что приехала из России и теперь хочет вернуться домой. На самом же деле беглянка направлялась к подруге из Нижнего Новгорода, с которой познакомилась в соцсетях. На дорогу она тайком взяла дома 500 гривен. О том, что позвавшая в гости «подруга» могла оказаться преступником, решившим выманить потенциальную жертву в Россию, Настя не задумывалась.

Комментируя этот случай, в полиции Киевской области отметили, что в прошлом году правоохранители зафиксировали пропажу в области почти полутысячи детей в возрасте от 5 до 18 лет. Это в два раза больше, чем в 2016-м. К счастью, 384 ребенка удалось разыскать в течение суток после регистрации заявлений об их пропаже. Почти всех остальных нашли живыми на протяжении трех недель. Однако двое несовершеннолетних до сих пор числятся пропавшими без вести. Еще один ребенок, пока не найденный, исчез в этом году, рассказал «ФАКТАМ» спикер областного главка полиции Николай Жукович.

Похищений детей зафиксировано не было. Впрочем, случалось, один из разведенных родителей брал у другого детей и не возвращал домой вовремя. Иногда по таким фактам подавались заявления о похищениях несовершеннолетних, но все заканчивалось благополучно.

Практически все случаи — уходы детей из дома. Среди причин — разногласия с родителями, попытки вырваться из неблагополучной семьи, погулять с друзьями, попутешествовать, стремление к «взрослой жизни». Неоднократно ребенок просто «забывал» вернуться домой, заигравшись с товарищами.

В столице за прошлый год поступило 702 сообщения о пропаже 720 детей (в нескольких случаях из дому уходили одновременно по двое несовершеннолетних). Обычно их находили на протяжении суток (691 ребенок), сообщила «ФАКТАМ» спикер столичной полиции Оксана Блищик. Остальных отыскали позже. Часть детей просто потерялась в общественных местах — их находили в считаные часы, а то и минуты.

В общей сложности в Украине в прошлом году пропало более семи тысяч несовершеннолетних. Увы, найдены пока не все. А несколько детей обнаружены мертвыми. Многие из пропавших стали жертвами преступлений.

Как рассказала «ФАКТАМ» начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб, от рук преступников в нашей стране в 2107 году пострадали 5087 детей. 84 из них убиты, 79 изнасилованы (всего жертвами сексуальных преступлений стали 320 несовершеннолетних и малолетних), 19 — жертвы торговли людьми.

Правоохранители утверждают: если исчез ребенок, на счету каждая минута. Чем раньше родные обратятся в полицию, тем больше шансов вернуть пропавшего домой живым и здоровым.