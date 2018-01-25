«Вам нравится цифра 1 миллион 380 тысяч долларов? Этот приз теперь ваш»

Несостоявшийся «долларовый миллионер» из Полтавы в интервью «ФАКТАМ» рассказал, как его обвели вокруг пальца нигерийские интернет-мошенники, выманив порядка 30 тысяч долларов



— У меня была хорошая, практически новая машина. Я продал ее за десять тысяч долларов и перевел все деньги жуликам, поверив, что выиграл в американскую лотерею, — с грустью рассказывает 63-летний житель Полтавы Иван Петрович (имя потерпевшего изменено. — Авт.). — Иномарку выставил на продажу, когда закончились личные сбережения. А потом еще занял десять тысяч долларов у товарища. Но, чтобы получить «халявный» миллион, требовались все новые и новые «инвестиции». И я пошел в банк за кредитом… В общей сложности сумма, которую я перевел злоумышленникам, набежала немаленькая — порядка тридцати тысяч долларов. На вопрос, почему же так случилось, что он, образованный человек, попался на банальный обман мошенников, Иван Петрович ответил: — У меня была вполне обеспеченная жизнь, но хотелось большего.

Восемь месяцев назад Иван Петрович открыл свою электронную почту и увидел письмо на ломаном русском языке (явно использовался автопереводчик текста): «Вы стали счастливым обладателем выигрыша в 1 миллион долларов! Он уже получен и направлен в банк на ваше имя. Ваша задача — связаться с нашим региональным менеджером в США и передать ему личные данные и номер телефона». А в конце текста была маленькая приписка: «Менеджер в силу различных причин на свое усмотрение может отменить отправку выигрыша».

— Первая мысль, промелькнувшая в моей голове после прочтения письма: мне это не нужно, — рассказывает историю обмана Иван Петрович. — Я обычно прислушиваюсь к внутреннему голосу, но в этот раз рассудил так: а чем я, собственно, рискую? Ведь в СМИ то и дело появляются сообщения о том, что кто-то в Америке сорвал джекпот в лотерею, который исчисляется несколькими сотнями миллионов долларов. И вот мне пишут, что лотерея разыгрывалась среди пользователей Интернета и числа в моем электронном адресе оказались счастливыми. И я ввязался в переписку.

Ответ пришел довольно быстро. Некий Джон, представившийся менеджером, выслал потенциальному миллионеру фото банковской карточки с двух сторон, на которой была написана фамилия Ивана Петровича. На ней, как понял мужчина, был обещанный выигрыш. «В течение 24 часов карточка будет направлена вам», — написал Джон.

Иван Петрович с нетерпением ждал карточку пару недель. Не дождавшись, решил побеспокоить Джона и уточнить, все ли о’кей.

«К сожалению, магнитная карта в вашей коррумпированной стране работать не будет, — прочитал Иван Петрович в пришедшем электронном письме неприятную новость. — Поэтому мы решили отправить вам выигрыш чеком. Только вы должны будете заплатить за это 500 долларов как можно скорее».

Сумма показалась мужчине незначительной, и он отправил деньги через одну из международных банковских систем. Джон, получив 500 долларов, ответил: «Чек отправлен, ждите!»

— Прошло несколько дней, и тут я получаю электронное письмо от человека по имени Роберт, — продолжает потерпевший. — В нем тоже были неутешительные для меня новости. «Ваша застрахованная посылка шла через Лондон, — говорилось в электронном послании. — Однако британские таможенники ее задержали, поскольку она показалась им подозрительной. За дальнейшее продвижение следует уплатить 1 200 фунтов стерлингов, иначе посылка будет конфискована».

Конечно, меня это возмутило. «Почему, — спрашивал я адресата, — бандероль шла через Лондон, если из США в Украину пять раз в неделю выполняются прямые авиарейсы? Какое право имеют таможенники задерживать легальный груз? И почему, в конце концов, получатель, а не отправитель должен платить штраф?» Но человек, с которым я вел переписку, написал: «Я вам по-дружески советую заплатить требуемую сумму и забыть о проблеме, господин миллионер». И я увидел в нем друга, готового мне помочь.

1 200 фунтов стерлингов — сумма хоть и внушительная, но все же ничтожная по сравнению с миллионом долларов, рассудил Иван Петрович. И перевел на карту 1 200 фунтов. И через какое-то время уже держал в руках конверт с вожделенным чеком. В нем красовалась цифра 1 миллион 380 тысяч долларов!



* Именно этот чек получил несостоявшийся миллионер

«Вам понравилась цифра?» — заново включился в игру Джон.

«Более чем! — не скрывал своего удовлетворения полтавский адресат. Но все же осторожно поинтересовался: — А почему она не совпадает с выигрышем?»

«Да тут один обладатель приза отказался получать причитающееся ему вознаграждение, поэтому мы решили перекинуть его вам», — услышал в ответ.

— Сомнения закрались, когда я сообщил своим «благодетелям», что собираюсь проконсультироваться с банкирами насчет подлинности чека, — вздыхает мой собеседник. — «Ну, что вы! Не афишируйте выигрыш, — сразу же стал предостерегать меня Джон. — У вас в стране напряженная обстановка, чек могут украсть. Безопаснее будет, если мы дадим факс в Нацбанк Украины, оттуда с вами свяжутся и расскажут, что делать дальше».

Иван Петрович не прислушался к этим советам и таки отправился в банк. «Да вроде все нормально, защита на документе есть, — повертел в руках невиданную доселе бумагу первый из его консультантов. — А документы на него есть? Он же не именной». Документов, понятное дело, не было.

В другом банке предложили ехать прямо в США, а в третьем обнаружили, что на чеке нет какой-то подписи, и сделали вывод: «Это какой-то „развод“!»

Ничему этому Иван Петрович тогда не поверил. Теперь-то он открыто говорит: его самого насторожило, что сделанные на чеке надписи от руки выглядели как-то странно — как палочки-каракули, не соединенные между собой. Возможно, чтобы графологическая экспертиза не могла определить, чей это почерк?

Тем временем мошенники подключили к делу якобы специалиста Национального банка Украины. Она сказала по телефону владельцу «американского чека», что подобные документы коммерческие банки и Нацбанк уже не обслуживают. Также подчеркнула, что чек не подкреплен деньгами.

А вот «из-за океана» поступала обнадеживающая информация. Дескать, банковский чек, отправленный Ивану Петровичу, имеет эксклюзивную форму, которая признается во всем мире, и только в Украине почему-то возникают сложности с его обслуживанием. А то, что сотрудница Нацбанка не видит на нем денег, так это потому, что он… не активирован. Заочная активация, мол, возлагается на получателя и стоит 8 800 долларов.

— К тому времени мои сбережения исчерпались, и я обратился за помощью к другу, — рассказывает Иван Петрович. — Хоть бы он меня остановил! Но друг дал взаймы 10 тысяч долларов. Естественно, я пообещал его хорошо отблагодарить.

Стать компаньоном в таком выгодном деле мужчина уговорил и виртуального Джона. Тот попытался выторговать у обладателя миллионного выигрыша половину, но затем согласился на «жалкие» 280 тысяч.

— Мы договорились с Джоном, что сумму активации разделим поровну, а после получения денег я выплачу ему вознаграждение. Джон написал, что ради меня вынужден был продать машину, из-за чего у него начались проблемы в семье. А после того, как продал еще и драгоценное кольцо, жена пригрозила забрать ребенка и уйти от него. Честно сказать, мне стало жаль его.

«Активировать» подделку, естественно, не удалось, поэтому «американская сторона» решила еще раз изменить способ доставки денег в Украину — через международную систему срочных денежных переводов. Правда, цена вопроса выросла до 11 тысяч 200 долларов. Мол, таков размер государственного налога на выводимые из страны средства.

Иван Петрович вынужден был отказаться от соблазнительного выигрыша. Джону и его компаньонам он много раз задавал один и тот же вопрос: «Почему я должен оплачивать налоги наперед вместо того, чтобы они были вычтены из полагающейся мне суммы?» Однако те на этот вопрос не отвечали.

На какое-то время мошенники перестали выходить на связь. Но это был лишь их тактический ход. Вскоре они снова объявились в Интернете и сообщили: «Ваши деньги находятся на счете американского банка. В нем создан ваш электронный кабинет. Мы даем вам PIN-код для доступа к нему, сможете распоряжаться средствами».

— Я нашел в Интернете ссылку на указанное банковское учреждение, — рассказывает Иван Петрович. — Она открылась! По паролю, который мне дали «организаторы лотереи», нашел собственный электронный кабинет. Он тоже открылся! Увидел свои имя и фамилию. Но сумма на счете — 1 миллион 200 тысяч — меня возмутила. Ведь в чеке было на 180 тысяч больше. Даже обидно стало… В реальности происходящего я не сомневался.

Действуя по инструкции международной системы денежных переводов, обладатель крупного лотерейного выигрыша с волнением в душе и дрожью в руках приступил к снятию денег. Для начала набрал цифру 30 тысяч. Но что-то не сработало — окошечко загорелось красным светом. «Вводите цифру без пробела» — посоветовали ему «друзья». Ввел. И — о чудо! — высветилось зеленое окошко. Тут же запищал мобильный телефон — пришло sms-сообщение о подтверждении транзакции. Но в нем говорилось, что операцию осуществить не удалось из-за отсутствия разрешения программы, которая препятствует отмыванию денег. «Тридцать восемь тысяч долларов, и наши компьютерщики установят программу», — написали «благодетели».

Запрошенная сумма в 38 тысяч долларов оказалась нереальной для Ивана Петровича. Между сторонами начались длительные торги, которые остановились на 12 тысячах. Из них 11 тысяч якобы внесли Роберт и Джон «с большим риском для себя», а ему оставалась всего одна тысяча. Деньги нашел с трудом.

— После каждого перевода мошенники требовали сканированные копии квитанций, и я аккуратно выполнял эти требования, — рассказывает мужчина. — Получив в этот раз подтверждение об отправке денег, они пообещали мне, что в течение 48 часов мой личный кабинет заработает. Но этого не произошло.

«Если не получу своих денег, буду считать все это обманом», — написал Иван Петрович «благодетелям».

После этого электронный адрес американского банка исчез, а вместе с ним и «личный кабинет» несостоявшегося миллионера. Напротив названия учреждения появилась надпись на английском языке: «Закрыто».

Иван Петрович говорит, что явных нестыковок и проколов в действиях проходимцев было довольно много.

— Но это теперь я рассуждаю критически, а восемь месяцев находился, словно в трансе, — вздыхает потерпевший. — Даже читал в Интернете об этой схеме «развода» нигерийских скамеров, а все равно не мог остановиться.



С появлением Интернета миллионы электронных писем «счастья» разлетаются из африканских стран по всему миру

Найти и привлечь к ответственности интернет-мошенников очень сложно. Этим должны заниматься правоохранительные органы стран, на территории которых действуют мошенники. Придуманная в Нигерии еще в 80-х годах прошлого века схема обмана до сих пор процветает. С появлением Интернета миллионы электронных писем «счастья» из африканских стран, в которых существует большая нигерийская диаспора, разлетаются по всему миру. Они сообщают о крупном выигрыше в лотерею, об огромном наследстве вашего однофамильца, о выгодной работе, о возможности вступить в фиктивный брак с африканской принцессой ради получения миллионного приданого или выйти замуж за богатого американца… Вариантов легенд множество. Но с самого начала сетевой мошенник «разводит» свою жертву на деньги под предлогом заплатить какой-нибудь налог, комиссию за перевод выигрыша… «Счастливчикам» траты кажутся несущественными по сравнению с тем, что могут прибрести, поэтому они просто теряют голову.