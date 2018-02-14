В Украине разоблачили масштабную фишинговую кампанию

Сотрудниками киберполиции страны разоблачена масштабная фишинговая кампания, направленную на пользователей криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

«По нашим приблизительным подсчетам только в период с сентября по декабрь 2017 года… злоумышленники завладели криптовалютой на сумму 700 BTC (на момент написания статьи эта сумма эквивалентна 5 млн. долларов США). Согласно информации от специалистов по безопасности ресурса blockchain.info эта фишинговая кампания является одной из самых масштабных за всю историю существования компании», — говорится в сообщении.

В киберполиции считают, что эта группа начала свою деятельность еще в конце 2014 года, и за 3 года их общий доход от преступной деятельности может превышать сотни миллионов долларов США.

Также отмечается, что «заманивание» пользователей происходило с помощью рекламных кампаний Google Adwords.

Также напомним, что в январе эксперты обнаружили, что в результате хакерских атак были похищены более 10% средств, привлеченных организаторами первичных размещений токенов криптовалют (Initial Coin Offering, ICO). Отмечено, что наиболее активно хакеры использовали фишинг для кражи: в частности, с его помощью им удавалось похищать у организаторов того или иного ICO до 1,5 млн долларов в месяц.