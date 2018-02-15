Кнессет Израиля отказался признавать геноцид армян

Израильский кнессет (парламент) отклонил законопроект о признании геноцида армян, поддержанный лидером партии «Еш Атид» Яиром Лапидом.

Об этом сообщает в среду израильская газета Jerusalem Post.

«Нет причин, чтобы кнессет, который представляет народ, переживший Холокост, не признавал геноцид армян и не имел для него день памяти», — приводит газета слова Лапида.

В свою очередь замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ведомство не будет занимать официальную позицию по этому вопросу «ввиду его сложности и дипломатических последствий, а также потому, что он имеет четкую политическую привязку».

Ранее «Факты» сообщали о том, что принятие польским Сенатом закона об Институте национальной памяти стало событием, которое может привести к значительному ухудшению отношений между Польшей и Израилем. В частности, в еврейском государстве его рассматривают как призыв к отрицанию Холокоста и готовятся отозвать своего посла из Варшавы.