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Кнессет

Кнессет Израиля отказался признавать геноцид армян

Инф. «ФАКТОВ»

15.02.2018 2:24 98

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Израильский кнессет (парламент) отклонил законопроект о признании геноцида армян, поддержанный лидером партии «Еш Атид» Яиром Лапидом.

Об этом сообщает в среду израильская газета Jerusalem Post.

«Нет причин, чтобы кнессет, который представляет народ, переживший Холокост, не признавал геноцид армян и не имел для него день памяти», — приводит газета слова Лапида.

В свою очередь замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ведомство не будет занимать официальную позицию по этому вопросу «ввиду его сложности и дипломатических последствий, а также потому, что он имеет четкую политическую привязку».

Ранее «Факты» сообщали о том, что принятие польским Сенатом закона об Институте национальной памяти стало событием, которое может привести к значительному ухудшению отношений между Польшей и Израилем. В частности, в еврейском государстве его рассматривают как призыв к отрицанию Холокоста и готовятся отозвать своего посла из Варшавы.

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