«Чтобы спасти львенка от переохлаждения, пришлось на ночь брать его в постель»

Десятимесячная львица Сандра, отобранная в свое время у контрабандистов, обрела прописку в Одесском зоопарке

О необычной истории спасения крошечного детеныша льва «ФАКТЫ» рассказывали около года назад. Контрабандисты, стремясь незаконным путем вывезти ее за пределы Украины, накачали животное наркотиками.

После решения суда злоумышленники не имеют на львицу никаких прав. Теперь она уже официально получила право на ПМЖ в Одесском зоопарке.

Пока выполняли необходимые формальности, маленькой Сандрой занималась Виктория Нагорная, заведующая сектором хищных животных Одесского зоопарка.

— Она попала к нам совсем слабенькой — опасались, что вообще не выживет, — вспоминает Виктория Валентиновна. — Это же детеныш! Даже здоровому необходимы специальный уход, питание каждые два часа. А здесь — малышка, такая несчастная. Наверное, у каждого человека сердце дрогнет…

Забрала Сандру к себе домой. Вместе мы ездили на работу и обратно. И так, пока ей не исполнилось пять месяцев. Первые месяца полтора кормила ее молочком из соски. Спала она вместе с нами, в кровати — котенку необходимо «материнское» тепло. Естественно, ночью Сандра просыпалась — хотела кушать. После приема пищи водили в туалет, массажировали животик… Словом, все, как с детьми. У нас есть собака — китайская хохлатая, и коты. С ними маленькая львица чувствовала себя, как в прайде (семейной стае): вместе пили воду из мисочки, вместе принимали пищу, вместе играли… Мы стали понемногу приучать Сандру к мясу.

К переселению на новую квартиру — в зоопарк — готовили ее постепенно. Сначала я заводила малышку в вольер на полчаса, потом — на час-полтора. У нее еще «детское воспитание»: она ест только нарезанное мясо. Для того чтобы Сандра «вошла в прайд», необходимо приучить ее есть мясо на кости.

Когда она подрастет, мы, вероятнее всего, поселим ее вместе с еще одной львицей — двухгодовалой. Для этого тоже понадобятся определенные усилия. Характер у нашей малышки очень непростой. Она настойчивая и упрямая. В этом плане ее можно сравнить с нашим 13-летним львом Симбой, который по натуре своей воин. Однако у Сандры такие проявления, скорее всего, от воздействия препаратов, которыми ее накачали контрабандисты. Еще дает о себе знать перенесенный в раннем детстве сильный стресс.



* Такой Сандра стала сейчас

Сандра не так миролюбива, как предыдущая воспитанница Виктории — молодая львица Тори. От той в раннем детстве отказалась мать. И женщине пришлось выкармливать детеныша из соски. Сейчас повзрослевшая Тори тоже живет в местном зоопарке. Именно к ней планируют подселить Сандру, когда она прибавит в массе тела.