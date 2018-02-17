Пропавшая студентка прыгнула с моста Патона после конфликта в деканате

Пропавшая в Киеве 18-летняя студентка Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаева покончила с собой. Девушка прыгнула с моста Патона. Об этом «ФАКТАМ» сообщил глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов.

- Оказалось, трагедия произошла еще 30 января, в день исчезновения Мукаддас, — рассказал «ФАКТАМ» Ровшанбек Розметов. — До сих пор нам было известно, что в 17:00 Мукаддас зашла в метро на станцию «Политехнический институт» — и пропала. Теперь же выяснилось, что она вышла на станции «Днепр». Оттуда пешком дошла до моста Патона и прыгнула в реку. Нам хотелось бы верить, что Мукаддас жива, но, к сожалению, камеры видеонаблюдения засняли момент, как она прыгнула.

- Она была одна?

- Да. Мимо проезжали машины, но было темно и ее, похоже, никто не заметил. Тело пока не нашли, но уже ведутся поиски. Я, как представитель ее родителей, теперь буду обращаться в полицию с просьбой переквалифицировать уголовное производство с «Умышленного убийства» на «Доведение до самоубийства».

Дело в том, что трагедии предшествовала странная ситуация с заместителем декана в Национальном медицинском университете имени Богомольца, где Мукаддас училась на первом курсе. У Мукаддас закончилась трехмесячная виза, нужен был вид на жительство. За регистрацию иностранных студентов в вузе отвечает деканат. Мукаддас нужно было подать в посольство Туркменистана завизированное деканом факультета заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство в Украине. Но заместитель декана по работе с иностранными студентами подписывать заявление почему-то отказалась. Когда Мукаддас принесла заявление, замдекана его порвала. Это произошло за неделю до трагедии. Об этом инциденте Мукаддас рассказывала своей двоюродной сестре, которая учится в том же вузе. Поведение заместителя декана было очень странным, Мукаддас не понимала, что от нее хотят. Не могу ничего утверждать, но, не исключено, что в деканате хотели вознаграждения…

Мукаддас понимала, что, если не получит вид на жительство, ее исключат из университета. Посольство Туркменистана в Украине предложило девушке принести письмо из университета и заплатить штраф за нарушение режима пребывания в Украине. Родители Мукаддас были готовы заплатить этот штраф. Но получить письмо в деканате девушке никак не удавалось. В тот роковой день, 30 января, Мукаддас опять пошла к заместителю декана в надежде решить этот вопрос. Чем закончился их разговор, никто не знает: когда Мукаддас вышла из университета, ее телефон уже был отключен. Вместо того, чтобы пойти домой, она поехала на мост Патона и покончила с собой.

Родители Мукаддас тоже думают, что девушка покончила с собой из-за конфликта с замдекана. Мукаддас очень хорошо училась, мечтала стать стоматологом. Не представляю, что нужно было ей сказать, чтобы она совершила суицид. Мы не намерены пускать это дело на самотек.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что за пропавшую Мукаддас Насырлаеву попросили выкуп. Но позже выяснилось, что сообщения о выкупе присылали мошенники.