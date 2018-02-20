Украинские моряки сдали итальянским властям 300 кг кокаина
В порту Генуя итальянская полиция сняла с борта контейнеровоза Dimitris C около 300 килограммов кокаина. Белый порошок в пластиковых пакетах обнаружили в море члены экипажа, граждане Украины, которые сообщили о незаконном грузе властям, сообщает «Думская».
Управляет контейнеровозом крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, Кипре и России.
Итальянские власти утверждают, что экипаж и оператор никоим образом не связаны с этой попыткой контрабанды. Более того, итальянские официальные лица приветствуют помощь экипажа в обнаружении и изъятии наркотиков. До Европы корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.
В настоящее время судно находится в порту Генуя под контролем итальянских властей.
Как сообщали fakty.ua, в аэропорту Лиссабона арестован мужчина с кокаином в накладных ягодицах.
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