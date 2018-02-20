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Украинские моряки сдали итальянским властям 300 кг кокаина

Украинские моряки сдали итальянским властям 300 кг кокаина

Инф. «ФАКТОВ»

20.02.2018 7:30 344

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В порту Генуя итальянская полиция сняла с борта контейнеровоза Dimitris C около 300 килограммов кокаина. Белый порошок в пластиковых пакетах обнаружили в море члены экипажа, граждане Украины, которые сообщили о незаконном грузе властям, сообщает «Думская».

Управляет контейнеровозом крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, Кипре и России.

Итальянские власти утверждают, что экипаж и оператор никоим образом не связаны с этой попыткой контрабанды. Более того, итальянские официальные лица приветствуют помощь экипажа в обнаружении и изъятии наркотиков. До Европы корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.

В настоящее время судно находится в порту Генуя под контролем итальянских властей.

Как сообщали fakty.ua, в аэропорту Лиссабона арестован мужчина с кокаином в накладных ягодицах.

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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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