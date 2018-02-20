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Павел Климкин

Ежемесячно из Украины выезжает 100 тысяч украинцев, - Климкин

Иван МОЗГОВОЙ, специально для «ФАКТОВ»

20.02.2018 17:08 424

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Ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев в поисках лучшей жизни. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине».

«Только в прошлом году Украину покинули около миллиона украинцев. Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни», — сказал министр.

Он обратил внимание, что у реформ есть обратная сторона медали и безвизовый режим с Евросоюзом также способствует миграции украинцев.

«Я вспоминаю, как однажды посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса и почти ни одного поляка», — сказал Климкин, добавив, что дети учат польский язык, мечтая уехать жить в Польшу.

Ранее fakty.ua сообщали, что, по мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, украинцев, уехавших на заработки за границу, заменят китайцы и индийцы, которые приедут в Украину.

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