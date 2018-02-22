На Николаевщине свиньи, загрызшие хозяина, до сих пор бегают по селу и пугают людей
Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев)
22.02.2018 17:03 417
О трагической гибели 80-летнего жителя села Ковалевка Николаевского района «ФАКТЫ» уже сообщали. Растерзанное тело мужчины обнаружили односельчане, когда пришли его проведать (он страдал болезнью сердца). Рядом бегали три вьетнамские свиньи, которых пенсионер держал у себя на подворье. Животные отгрызли мужчине голову и руку. По одной из версий, свиньи напали на человека, когда он потерял сознание.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Умышленное убийство», как того требует процедура, с пометкой «Несчастный случай».
В селе говорят, что раньше мужчина держал до сотни свиней вьетнамской породы. Из этого поголовья осталось всего три свиньи, которым уже по 6 лет.
Самое удивительное, что животные-людоеды до сих пор бегают по селу. А в ответ на обращения людей что-то с ними сделать в сельском совете Ковалевки лишь разводят руками: мол, теперь животные — частная собственность наследников погибшего хозяина. Ни отловить, ни застрелить их нельзя.
Сельчане возмущены, говорят, что, попробовав человечины один раз, животные могут напасть на кого-то еще.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”