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вьетнамская свинья

На Николаевщине свиньи, загрызшие хозяина, до сих пор бегают по селу и пугают людей

Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

22.02.2018 17:03 417

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О трагической гибели 80-летнего жителя села Ковалевка Николаевского района «ФАКТЫ» уже сообщали. Растерзанное тело мужчины обнаружили односельчане, когда пришли его проведать (он страдал болезнью сердца). Рядом бегали три вьетнамские свиньи, которых пенсионер держал у себя на подворье. Животные отгрызли мужчине голову и руку. По одной из версий, свиньи напали на человека, когда он потерял сознание.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Умышленное убийство», как того требует процедура, с пометкой «Несчастный случай».

В селе говорят, что раньше мужчина держал до сотни свиней вьетнамской породы. Из этого поголовья осталось всего три свиньи, которым уже по 6 лет.

Самое удивительное, что животные-людоеды до сих пор бегают по селу. А в ответ на обращения людей что-то с ними сделать в сельском совете Ковалевки лишь разводят руками: мол, теперь животные — частная собственность наследников погибшего хозяина. Ни отловить, ни застрелить их нельзя.

Сельчане возмущены, говорят, что, попробовав человечины один раз, животные могут напасть на кого-то еще.

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