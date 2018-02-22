На Николаевщине свиньи, загрызшие хозяина, до сих пор бегают по селу и пугают людей

О трагической гибели 80-летнего жителя села Ковалевка Николаевского района «ФАКТЫ» уже сообщали. Растерзанное тело мужчины обнаружили односельчане, когда пришли его проведать (он страдал болезнью сердца). Рядом бегали три вьетнамские свиньи, которых пенсионер держал у себя на подворье. Животные отгрызли мужчине голову и руку. По одной из версий, свиньи напали на человека, когда он потерял сознание.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Умышленное убийство», как того требует процедура, с пометкой «Несчастный случай».

В селе говорят, что раньше мужчина держал до сотни свиней вьетнамской породы. Из этого поголовья осталось всего три свиньи, которым уже по 6 лет.

Самое удивительное, что животные-людоеды до сих пор бегают по селу. А в ответ на обращения людей что-то с ними сделать в сельском совете Ковалевки лишь разводят руками: мол, теперь животные — частная собственность наследников погибшего хозяина. Ни отловить, ни застрелить их нельзя.

Сельчане возмущены, говорят, что, попробовав человечины один раз, животные могут напасть на кого-то еще.