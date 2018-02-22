Половина армейских биатлонистов России лежит в донецких степях, - журналист

Виктор Шевчук объяснил причины поражений биатлонистов РФ на Олимпиаде.

В своем блоге на «Обозревателе» он написал: «Один из „звоночков“ для российской армии пришел откуда не ждали — впервые за несколько лет команда российских биатлонистов не взяла практически никаких призов. … Дело в том, что половина армейских биатлонистов России уже лежит в донецких степях, благодаря хорошо настроенной антиснайперской работе ВСУ. И лежат в степях Донетчины не только снайпера-биатлонисты. Там штабелями укладывают минометчиков, операторов ПТРК, специалистов по РЭБ, за которыми ведется настоящая охота».

Журналист рассказал, что в Сирии у россиян дела не лучше: «…в целом потери РФ в Сирии составляют около 500−800 военнослужащих в год. В первую очередь это так называемые „вагнеровцы“. Суммарно годовые потери на двух театрах военных действий у России можно оценить в 1500 контрактников».

На Донбассе, по его словам, за 2017 год прошло четыре ротации снайперов. «И все ротации со заметными потерями», — констатирует Шевчук. Он прогнозирует, что в обозримом будущем потери РФ в Украине станут больше: «…на вооружение ВСУ поступит около 1000 крупнокалиберных снайперских винтовок с предельной границей стрельбы 2 километра. Также — до 5000 полевых тепловизоров (оценка Лондонского центра анализа вооружений). Приедут и новейшие средства РЭБ, артиллерийской борьбы, появятся первые ударные беспилотники и резко (в 5 раз!) возрастет плотность ПТРК 3-го и 4-го поколения».

«Вероятно, потери как в Украине, так и в Сирии возрастут для России с текущего года примерно в 2, а в случае возрастания интенсивности в 3 раза. А это уже 4500 контрактников в год», — резюмирует журналист.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Донбасс прибыли еще 200 российских офицеров.